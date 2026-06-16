Tras el 5-1 ante Suecia, Túnez echó a su DT en pleno Mundial y contrató a Hervé Renard

Túnez decidió dar un golpe de timón en pleno Mundial 2026. Tras la dura derrota por 5 a 1 ante Suecia en el debut del Grupo F, la Federación Tunecina de Fútbol confirmó la salida de Sabri Lamouchi y anunció la contratación del experimentado entrenador francés Hervé Renard como nuevo seleccionador nacional.

La dirigencia tomó la determinación apenas horas después de la caída frente al conjunto sueco, en busca de reactivar a un equipo que quedó comprometido desde la primera jornada de la fase de grupos.

A través de un comunicado oficial, la federación informó que Renard asumirá de manera inmediata y bajo las mismas condiciones contractuales que tenía Lamouchi. Además, se dejó abierta la posibilidad de renegociar su continuidad una vez finalizada la participación de Túnez en la Copa del Mundo.

La salida de Lamouchi se produjo tras un breve ciclo de apenas cinco encuentros, en los que cosechó una victoria, un empate y tres derrotas. El traspié ante Suecia terminó acelerando una decisión que ya venía siendo analizada por los dirigentes luego de algunos resultados adversos en la preparación previa al torneo.

Con la llegada de Renard, Túnez apuesta a la experiencia de un técnico acostumbrado a trabajar bajo presión y con amplio recorrido en selecciones nacionales. El francés dirigirá su tercer Mundial consecutivo al frente de distintos equipos, luego de haber estado al mando de Marruecos en Rusia 2018 y de Arabia Saudita en Qatar 2022.

Justamente en la última Copa del Mundo, Renard ganó notoriedad internacional tras conducir a Arabia Saudita en la histórica victoria sobre la selección argentina en el partido inaugural del Grupo C. Aquel triunfo terminó siendo una de las mayores sorpresas del torneo.

Su trayectoria también incluye destacados logros en el continente africano. Fue campeón de la Copa Africana de Naciones con Zambia en 2012 y con Costa de Marfil en 2015, además de haber dirigido a las selecciones de Angola y Marruecos. En los últimos años también tuvo pasos por clubes europeos y por la selección femenina de Francia.

Ahora tendrá la misión de intentar revertir la situación de las denominadas Águilas de Cartago, que quedaron en el último lugar de su grupo tras la primera fecha y necesitan sumar para mantener vivas sus chances de clasificación.

El estreno de Renard en el banco tunecino será este sábado frente a Japón, en un encuentro clave para el futuro del equipo en el certamen. Posteriormente, Túnez cerrará su participación en la fase de grupos frente a Países Bajos, con la obligación de mejorar la imagen mostrada en el debut y buscar una recuperación que le permita seguir soñando con los octavos de final.