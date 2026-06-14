Escala la tensión en Medio Oriente: Israel bombardeó Beirut en medio de gestiones diplomáticas con Irán

El Ejército israelí atacó este domingo objetivos del grupo chií Hezbolá en el barrio de Dahye, en el sur de Beirut, en una nueva escalada de tensión regional que coincidió con renovados movimientos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán.

La ofensiva fue confirmada oficialmente por el gobierno de Benjamín Netanyahu, luego de que se registraran explosiones en distintos sectores de la capital libanesa.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron objetivos terroristas de la organización Hezbolá en el barrio del Dahye, en Beirut, en respuesta a los disparos de Hezbolá contra territorio israelí”, indicó el comunicado difundido por la oficina del primer ministro israelí.

El texto precisó además que la operación fue ordenada conjuntamente por Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz.

Mientras se desarrollaban los ataques sobre Beirut, una delegación de Qatar arribó a Teherán en el marco de las negociaciones que buscan destrabar un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

Según medios locales, el enviado qatarí mantendrá reuniones para analizar “los últimos avances relacionados con el proceso diplomático”.

La gestión se produjo luego de las recientes declaraciones del portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghai, quien aseguró que existe “una alta probabilidad” de que el memorando de entendimiento entre Washington y Teherán se firme “en los próximos días”.

El presidente estadounidense Donald Trump había afirmado previamente que el acuerdo podría concretarse este domingo, aunque desde Irán evitaron confirmar esa fecha.

En paralelo, la Unión Europea también comenzará a debatir nuevas medidas vinculadas al conflicto en Medio Oriente.

Los ministros de Exteriores del bloque se reunirán este lunes en Luxemburgo para analizar posibles sanciones y restricciones comerciales contra productos provenientes de colonias israelíes consideradas ilegales por la comunidad internacional.

Además, los funcionarios europeos discutirán la situación humanitaria en Gaza y Cisjordania, las tensiones en el estrecho de Ormuz y la posibilidad de sancionar a dirigentes israelíes de línea dura como Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich.

Sin embargo, algunas propuestas todavía generan divisiones dentro de la Unión Europea, especialmente por la postura de países como Alemania.