AMSAFE anunció la llegada de la Carpa Blanca a la ciudad de Santa Fe

En conferencia de prensa, dirigentes de AMSAFE anunciaron la llegada de la Carpa Blanca itinerante al departamento La Capital, en el marco del recorrido provincial que el sindicato viene desarrollando como parte del plan de lucha definido colectivamente por la docencia santafesina. La conferencia estuvo encabezada por Rodrigo Alonso, junto a María José Marano, y las secretarias adjuntas de AMSAFE Provincial, Susana Ludmer y Patricia Hernández.

Durante el encuentro con los medios, Rodrigo Alonso recordó que el pasado 20 de febrero la asamblea provincial resolvió rechazar la propuesta paritaria presentada por el gobierno provincial y exigir una nueva convocatoria con una oferta salarial superadora. Ante la falta de respuestas, AMSAFE puso en marcha un plan de lucha que incluyó jornadas provinciales de protesta, paro docente, movilizaciones y la instalación de una Carpa Blanca itinerante, iniciativa votada por más de 25 mil docentes de toda la provincia.

La Carpa Blanca comenzó su recorrido el 20 de marzo en el departamento General Obligado, en las ciudades de Reconquista y Villa Ocampo, y desde entonces ya recorrió 18 departamentos y 30 localidades de toda la provincia. Este sábado 13 de junio llegará al departamento número 19: La Capital.

Desde las 9:30 horas, la Carpa Blanca se instalará en Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Santa Fe, donde durante toda la mañana se desarrollarán actividades organizadas por AMSAFE La Capital.

A partir de las 14 horas se llevará adelante el Festival Provincial en Defensa de la Educación Pública, una convocatoria abierta que reunirá a trabajadoras y trabajadores de la educación de toda la provincia junto a estudiantes, familias y a toda la comunidad santafesina.

Durante la jornada se presentará Gulubú Rock con propuestas para las infancias; actuará la banda rosarina Mamita Peyote, en homenaje a Javier Díaz, compañero de la Comisión Directiva Provincial; se proyectará un video con el recorrido realizado por la Carpa Blanca en todo el territorio santafesino; habrá una presentación especial de Músicos Maestros, integrada por docentes de distintos departamentos; y el cierre musical estará a cargo de La Delio Valdez.

Desde AMSAFE remarcaron que esta iniciativa "permitió recorrer toda la provincia fortaleciendo el vínculo con las comunidades educativas y reafirmando que la defensa de la escuela pública sigue siendo una causa colectiva que involucra a toda la sociedad".