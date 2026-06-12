Rosario: asesinaron a un agente de la Policía Federal e hirieron a otro en un operativo

Un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) fue asesinado y otro resultó gravemente herido durante un operativo realizado en la noche del jueves en el barrio Villa Banana de Rosario, en el marco del Plan Bandera. El episodio también dejó a un civil baleado y es investigado por la fiscal de Homicidios Dolosos, María Laura Riccardi.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho ocurrió entre las 22.30 y las 23 en la zona de Gutenberg y Gálvez, cuando agentes federales que se encontraban realizando tareas de control e identificación de personas intentaron intervenir sobre un grupo de individuos y fueron atacados a tiros.

La víctima fatal fue identificada como Rodolfo Manfredi, de 30 años, quien recibió un disparo en el tórax. Sus compañeros lo hallaron tendido en la vía pública, a cierta distancia del lugar donde se produjo el enfrentamiento. Los investigadores también intentan determinar qué ocurrió con su arma reglamentaria, ya que no fue encontrada junto al cuerpo.

En tanto, otro integrante de la fuerza, identificado como Emilio V., de 34 años, sufrió una herida de arma de fuego en el abdomen y fue trasladado de urgencia al Hospital Italiano, donde fue sometido a una intervención quirúrgica durante la madrugada. Su estado es estable, aunque permanece internado con pronóstico reservado.

La investigación también alcanzó a un hombre de 41 años, identificado como Luis Miguel M., quien ingresó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) con una herida de bala en el tórax compatible con el mismo episodio. El hombre fue trasladado por su hermano en un Volkswagen Voyage negro, vehículo que quedó secuestrado para la realización de peritajes.

Por disposición de la fiscal interviniente, el hermano del herido fue demorado preventivamente mientras avanzan las actuaciones. No obstante, las primeras requisas realizadas no permitieron encontrar armas ni otros elementos de interés en su poder.

Durante la madrugada, personal de la Policía de Investigaciones trabajó en el relevamiento de la escena y en la recolección de evidencias para reconstruir la mecánica de los hechos e identificar a los responsables del ataque.

Tras conocerse el episodio, autoridades de la Policía Federal y del Ministerio de Seguridad de la Nación se trasladaron a Rosario para seguir de cerca la investigación y coordinar las acciones posteriores al ataque contra los efectivos que participaban de tareas vinculadas al Plan Bandera.