“Le ganó a Argentina y Brasil”: el reconocimiento de Pochettino a Paraguay

En la previa de su debut en el Mundial 2026, el entrenador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, destacó el presente de Paraguay y advirtió sobre la dificultad que representará el seleccionado guaraní en el debut del conjunto anfitrión.

Durante una conferencia de prensa, el técnico argentino elogió el crecimiento del equipo dirigido por Gustavo Alfaro y recordó algunos de los resultados más resonantes que consiguió en las Eliminatorias Sudamericanas.

“Paraguay es un equipo muy competitivo. Le ganó a Argentina y a Brasil, y eso demuestra el nivel que tiene”, afirmó Pochettino al analizar al primer rival de Estados Unidos en la Copa del Mundo.

El entrenador consideró que el seleccionado paraguayo atraviesa uno de sus mejores momentos de los últimos años y resaltó el trabajo realizado por Alfaro desde su llegada al cargo. Bajo su conducción, la Albirroja logró recuperar protagonismo en el escenario continental y selló su regreso a una cita mundialista después de varias temporadas alejada de la competencia.

Paraguay fue una de las selecciones que más sorprendió durante el proceso clasificatorio sudamericano gracias a una serie de resultados destacados frente a potencias de la región, lo que le permitió llegar al Mundial con expectativas renovadas.

En ese contexto, Pochettino remarcó que el crecimiento de los equipos sudamericanos eleva el nivel de exigencia de cualquier torneo internacional y sostuvo que ningún rival puede ser subestimado en una Copa del Mundo.

Estados Unidos afrontará el certamen con la responsabilidad de ser uno de los países organizadores y con el objetivo de realizar una campaña histórica ante su público. Por eso, el entrenador evitó cualquier exceso de confianza y puso el foco en la necesidad de respetar a todos los seleccionados clasificados.

Las declaraciones del ex entrenador de Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain y Chelsea tuvieron una amplia repercusión en Paraguay, donde fueron interpretadas como un reconocimiento al trabajo realizado por Alfaro y al crecimiento que mostró el equipo en el último tiempo.

Con el debut cada vez más cerca, el duelo entre Estados Unidos y Paraguay aparece como uno de los encuentros más atractivos de la primera fecha, con dos selecciones que llegan al torneo impulsadas por la ilusión de convertirse en protagonistas.