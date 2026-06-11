Trump aseguró que hay un acuerdo con Irán, pero Teherán respondió con cautela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que Washington alcanzó un acuerdo con Irán para impedir que el país persa desarrolle armas nucleares y afirmó que el entendimiento podría firmarse “muy pronto”.

El mandatario sostuvo que los documentos “están prácticamente listos” y señaló que el acuerdo podría concretarse este mismo fin de semana en Europa.

Además, indicó que el eventual entendimiento incluiría el levantamiento del bloqueo naval sobre Irán y afirmó que eso provocaría una caída en los precios internacionales del petróleo.

Trump también aseguró haber mantenido conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y con líderes de países de Medio Oriente como Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Baréin y Kuwait.

Sin embargo, horas más tarde, el gobierno iraní relativizó las declaraciones del presidente estadounidense y aclaró que el acuerdo todavía no está cerrado.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán señalaron que las afirmaciones de Trump son “especulaciones” y remarcaron que “el asunto aún no se ha resuelto”.

Además, desde Teherán cuestionaron a Washington por modificar posiciones durante las negociaciones y advirtieron que la situación en el estrecho de Ormuz se volvió más peligrosa “debido a las acciones de Estados Unidos”.

Las declaraciones cruzadas se producen en medio de una fuerte escalada militar entre ambos países. Esta semana, Estados Unidos reanudó ataques contra objetivos iraníes luego del derribo de un helicóptero AH-64 Apache.

Según Washington, los bombardeos fueron una “respuesta proporcional” a una agresión iraní. En tanto, la Guardia Revolucionaria Islámica denunció que los ataques estadounidenses se realizaron “con pretextos infundados” y respondió con operaciones contra bases militares norteamericanas en Medio Oriente.

Pese a ese escenario, Trump anunció este jueves la suspensión de nuevos ataques debido a los “avances significativos” registrados en las negociaciones con Teherán.