Se realizó una nueva edición de la Feria Municipal de las Carreras

La Municipalidad llevó adelante una nueva edición de la Feria Municipal de las Carreras, una propuesta destinada a acercar información sobre la oferta educativa disponible en la ciudad y la región, y acompañar a los jóvenes en la construcción de sus proyectos académicos y ocupacionales.

La actividad se desarrolló en la sede del Instituto Municipal para la Formación Empresaria y el Empleo (IFEE) y contó con la participación de universidades, institutos terciarios y centros educativos, tanto públicos como privados, que presentaron sus propuestas formativas a estudiantes y público en general.

Durante la jornada, los asistentes pudieron recorrer los distintos stands, dialogar con representantes de las instituciones participantes, realizar consultas y conocer en detalle las características, modalidades y alcances de las diferentes carreras y trayectos de formación disponibles.

La iniciativa formó parte de las acciones impulsadas por el Programa Municipal de Orientación Vocacional (PMOV), que a lo largo del ciclo lectivo acompaña a estudiantes de 5º año de las Escuelas de Educación Secundaria Orientada (EESO) y de 6º año de las Escuelas de Educación Técnico Profesional (EETP), tanto de gestión pública como privada, mediante la realización de test vocacionales, talleres y charlas grupales orientadas a favorecer procesos de reflexión y toma de decisiones respecto del futuro académico y laboral.

Desde el Municipio destacaron que la Feria "se consolidó, una vez más, como un espacio de encuentro e intercambio que permitió acercar herramientas concretas para que quienes se encuentran definiendo su próximo paso educativo puedan acceder a información confiable y de primera mano".

Desde la Municipalidad destacaron la importancia de generar este tipo de instancias abiertas y gratuitas, que promueven la igualdad de oportunidades y fortalecen el acompañamiento a los jóvenes y a la comunidad en la construcción de sus proyectos de vida vinculados al estudio, la formación y el trabajo.