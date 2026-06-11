Moratoria para regularizar deudas tributarias municipales

Por Santotomealdía



La Municipalidad informó que se encuentra vigente un régimen de regularización destinado a contribuyentes con deudas tributarias municipales, en el marco de la Ordenanza N.º 3770/2026. El plan contempla distintos beneficios, entre ellos descuentos sobre intereses, financiación y opciones de pago en cuotas, y podrá utilizarse hasta el 8 de septiembre de 2026.

Según se indicó oficialmente, la moratoria comprende obligaciones devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025 y alcanza a tributos como la Tasa General de Inmuebles (TGI), la Tasa de Urbanizaciones Privadas (TUP), la Tasa de Inmuebles Rurales (TIR), la Tasa Retributiva de Servicios Sanitarios (TRSS), el Derecho de Registro e Inspección (DReI) y la Tasa de Inscripción y Control Alimentario.

En el caso de los tributos vinculados a inmuebles y de la Tasa de Inscripción y Control Alimentario, el esquema prevé un 60% de descuento sobre intereses para pagos de contado. Además, se ofrecen alternativas de financiación en hasta 24 cuotas, con diferentes porcentajes de descuento y tasas de interés según el plan elegido.

De acuerdo a la información difundida por el Municipio, quienes opten por abonar en hasta tres cuotas accederán a un 30% de descuento y financiación sin interés, mientras que para planes de hasta seis cuotas el descuento será del 15%, con un interés del 1%. También habrá opciones de hasta 12 y 24 cuotas. En todos los casos, el valor mínimo de cada cuota será de 20 mil pesos.

Para el Derecho de Registro e Inspección (DReI) se aplicarán los mismos porcentajes de descuento y condiciones de financiación, aunque con cuotas mínimas diferenciadas: 30 mil pesos para pequeños contribuyentes y 60 mil pesos para grandes contribuyentes.

El régimen también incluye las deudas por multas, que podrán cancelarse con una reducción del 20%, siempre que el pago se realice al contado.

Otro de los puntos establecidos es que los convenios deberán adherirse mediante débito automático, ya sea a través de tarjeta de crédito o mediante CBU.

Quienes deseen realizar consultas o recibir más información podrán comunicarse vía WhatsApp. Para deudas de inmuebles, los números habilitados son 342 406 5993 y 342 651 4790, mientras que para consultas vinculadas al DReI se encuentra disponible el 342 545 5593.