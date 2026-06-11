Viernes 12 de junio de 2026
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Provinciales — 11.06.2026 —

El gobierno anunció que el 19 de junio pagará el aguinaldo a empleados estatales

Según informó el Ministerio de Economía, ese día estará depositada la primera cuota del Sueldo Anual Complementario para los empleados del sector público.

Anunciaron el cronograma de pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario.
Anunciaron el cronograma de pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario.

El gobierno provincial anunció que el próximo viernes 19 de junio, la totalidad del personal del Poder Ejecutivo Provincial percibirá el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario. Según se detalló, en la liquidación se incluirá el acuerdo paritario establecido para el primer semestre de este año que totaliza -con junio incluido- un aumento del 12,5%: 2,6 % en enero; 2,1 % en febrero; 2,2 % en marzo; 2 % en abril; 2 % en mayo; y 1,6 % en junio.

Además percibirán la primera cuota del SAC el personal del Poder Judicial, Poder Legislativo y del Ministerio de Público de la Acusación, de la Defensa, y los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia y la Ley 5110.

Quénes percibirán el aguinaldo el próximo viernes 19 de junio

  • Personal perteneciente al Escalafón Policial y Penitenciario
  • Personal Activo perteneciente al resto de los Escalafones
  • Personal Docente de Escuelas Privadas
  • Todos los Pasivos
  • Autoridades Superiores del Poder Judicial, MPA, MPD, Legislativo y Ejecutivo.
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