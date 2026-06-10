Comienza el Mundial 2026: México y Sudáfrica juegan el partido inaugural

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará oficialmente este jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México. El encuentro, correspondiente al Grupo A, está programado para las 16 horas de Argentina y marcará el inicio de una edición histórica del torneo, organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

La jornada inaugural incluirá además el partido entre República de Corea y Chequia, que se disputará desde las 23 horas en el Estadio Guadalajara, con capacidad para 48 mil espectadores.

Antes del debut futbolístico, el Estadio Azteca será escenario de una ceremonia inaugural que comenzará 90 minutos antes del partido entre México y Sudáfrica. El evento formará parte de una trilogía de aperturas previstas por FIFA, con celebraciones también en Estados Unidos y Canadá durante el viernes 12 de junio.

Según informó la FIFA, las ceremonias estarán conectadas por una narrativa común en torno al Trofeo de la Copa del Mundo y a elementos culturales de cada país anfitrión. En el caso de México, el eje temático será el papel picado, una de las expresiones tradicionales más representativas de la cultura mexicana.

La producción estará a cargo de Balich Wonder Studio y combinará música, arte y espectáculos visuales. Entre los artistas confirmados para la ceremonia en Ciudad de México figuran Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná. Además, Alejandro Fernández interpretará el himno mexicano, mientras que Tyla cantará el himno de Sudáfrica.

También participará la actriz Salma Hayek, designada como embajadora del Mundial 2026, y se espera una presentación especial de Shakira junto a Burna Boy, quienes interpretarán “Dai Dai”, la canción oficial del torneo.

El Mundial continuará el viernes 12 de junio con las ceremonias inaugurales en Estados Unidos y Canadá. En Los Ángeles se presentarán artistas como Katy Perry, Future, Anitta, LISA y Rema, mientras que en Canadá participarán figuras como Alanis Morissette, Michael Bublé y Alessia Cara.

La edición 2026 será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes y también la primera organizada en simultáneo por tres países. Además, el Estadio Azteca volverá a hacer historia al convertirse en el primer escenario en albergar tres inauguraciones mundialistas, luego de las realizadas en 1970 y 1986.