Detuvieron a tres personas acusadas de estafar a usuarios de billeteras virtuales por casi 35 millones de pesos

Dos hombres y una mujer fueron detenidos este miércoles en la provincia de Buenos Aires en el marco de una investigación por estafas virtuales que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe.

La causa está a cargo del fiscal Agustín Nigro, quien indicó que las tres personas serán trasladadas a la ciudad de Santa Fe para ser imputadas en tribunales. Además, señaló que la investigación continúa y que otros tres hombres permanecen prófugos con pedidos de detención vigentes.

Según explicó el funcionario judicial, la organización criminal investigada se apoderó ilegítimamente de 34.867.763,07 pesos pertenecientes a tres usuarios de billeteras virtuales.

De acuerdo con la investigación, los imputados habrían abierto cuentas en plataformas financieras utilizando fotos y datos biométricos adulterados de las víctimas. Para ello, manipularon imágenes reales de los DNI de las personas afectadas y lograron crear cuentas fraudulentas a su nombre.

Luego, los estafadores asociaron esas cuentas falsas con otras que las víctimas ya tenían habilitadas en distintas billeteras virtuales, lo que les permitió acceder a sus ahorros y transferir la totalidad del dinero sin autorización.

El fiscal precisó que las cuentas vaciadas contenían respectivamente 16.685.000 pesos, 12.401.876 pesos y 5.780.887,07 pesos.

Además, indicó que el grupo criminal convirtió posteriormente los fondos sustraídos en criptoactivos, maniobra que forma parte de la investigación que actualmente desarrolla el MPA para intentar determinar el destino final del dinero e identificar a todos los responsables.

Nigro también destacó que las entidades financieras involucradas debieron resarcir económicamente a las víctimas debido a “negligencias en los procesos de validación de identidad” utilizados para la apertura y vinculación de cuentas.

En ese sentido, recordó que en marzo pasado la Justicia ordenó que cuatro billeteras virtuales devolvieran el dinero sustraído a dos de los damnificados, mientras que la tercera víctima logró recuperar sus fondos mediante un acuerdo extrajudicial con la plataforma correspondiente.

Las detenciones se concretaron durante una serie de allanamientos autorizados judicialmente por tribunales santafesinos y ejecutados en territorio bonaerense por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).