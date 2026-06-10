“Volvimos dos años atrás”: Alvizo, tras la reunión por la Cisterna Luján Oeste

Luego de la reunión realizada este miércoles en la Vieja Usina entre autoridades municipales, representantes del ENRESS, concejales y vecinalistas, el concejal Rodrigo Alvizo cuestionó el manejo que el Municipio hizo de la situación vinculada a la Cisterna Luján Oeste y sostuvo que el Ejecutivo conocía desde hace meses las anomalías detectadas en la calidad del agua.

En diálogo con Nova al Día, el edil afirmó que durante el encuentro se confirmó que el agua distribuida por el sistema presentaba parámetros fuera de norma y que actualmente todo el cuadrante oeste volvió a abastecerse exclusivamente mediante el Acueducto Desvío Arijón.

“Volvimos dos años atrás”, sostuvo Alvizo al referirse a la desconexión total de la Cisterna Luján Oeste. “Eso significa que volvemos a tener los problemas de presión que históricamente sufrían muchos barrios del oeste de la ciudad”, agregó.

Según indicó, sectores de 12 de Septiembre, René Favaloro y parte de Villa Luján ya comenzaron a registrar nuevamente inconvenientes en el suministro de agua, incluso en plena temporada invernal.

Uno de los principales cuestionamientos planteados por el concejal estuvo relacionado con la falta de información oficial hacia los vecinos. “El intendente manifestó que ellos no consideraban que tenían que avisarle a la población sobre estos índices que estaban fuera de los parámetros de la ley y del ENRESS”, afirmó.

En ese sentido, Alvizo sostuvo que no comparte esa postura y remarcó que “la gente tenía derecho a saber”. “Estamos hablando de agua y de salud pública”, expresó.

El edil también se refirió a las explicaciones brindadas por el ENRESS durante la reunión. Según señaló, desde el organismo indicaron que el Municipio iba implementando medidas correctivas a medida que detectaban problemas en el sistema de cloración y monitoreo.

Además, durante el encuentro se abordó la situación pendiente de la planta potabilizadora proyectada para completar el funcionamiento de la obra. Sobre ese punto, Alvizo indicó que desde el Ejecutivo señalaron que la intención es concretar esa etapa durante el invierno para volver a conectar el sistema antes del verano.

Sin embargo, el concejal manifestó dudas sobre el funcionamiento futuro de la cisterna. “Nos dijeron que el agua de perforación nunca va a ser igual al agua de superficie que llega desde el acueducto”, señaló.

En paralelo, confirmó que durante la reunión se elaboró un acta con las conclusiones del encuentro y adelantó que tanto desde el Concejo Municipal como desde las vecinales insistirán con el pedido de convocatoria a una Audiencia Pública para debatir la situación del servicio. “Vamos a seguir de cerca que todo lo que se dijo en la reunión se cumpla paso a paso”, concluyó.