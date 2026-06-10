Mientras avanza la investigación sobre su patrimonio, Adorni pidió ingresar al régimen de “inocencia fiscal”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó esta mañana ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la solicitud para ingresar al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias previsto en la denominada “Ley de inocencia fiscal”. La adhesión se conoció en medio de las investigaciones judiciales que analizan la evolución patrimonial del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti.

La presentación de Adorni ocurrió apenas diez días después de que Angeletti también se incorporara al mismo esquema tributario. Ambos movimientos son observados por la Justicia federal dentro de las causas que investigan posibles inconsistencias patrimoniales y financieras del matrimonio.

Según registros oficiales difundidos por medios nacionales, el funcionario solicitó adherir al régimen “Ganancias Simplificada Ley 27.799” para el período fiscal 2025. El sistema establece un esquema declarativo abreviado y reduce el nivel de detalle exigido en las declaraciones juradas tradicionales.

La normativa, impulsada por el oficialismo y conocida públicamente como “Ley de inocencia fiscal”, contempla mecanismos de regularización tributaria para contribuyentes que adhieran al régimen. Sin embargo, especialistas remarcan que esto no impide el avance de investigaciones penales vinculadas a delitos como enriquecimiento ilícito o lavado de activos.

Desde el entorno del jefe de Gabinete sostuvieron que la adhesión “no implica un blanqueo de dinero” ni la exteriorización de dólares no declarados. Según explicaron, el objetivo sería simplificar el proceso de presentación fiscal y optimizar trámites administrativos.

No obstante, la cercanía temporal entre la adhesión de Adorni y la de su esposa despertó atención entre los investigadores judiciales. Según trascendió, ambos movimientos serán evaluados dentro del análisis integral sobre el patrimonio familiar y las declaraciones fiscales presentadas en los últimos años.

La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes esperan informes contables y financieros para determinar si existió un incremento patrimonial injustificado. La investigación incluye el análisis de propiedades, movimientos bancarios, operaciones con criptomonedas y gastos personales.

Entre los bienes bajo revisión aparecen un semipiso en Caballito y una vivienda en un country de Exaltación de la Cruz, además de viajes, vehículos y deudas declaradas por el funcionario. También se investiga una causa paralela vinculada a presuntas dádivas y un viaje en avión privado a Punta del Este.

La situación genera además repercusiones políticas debido a que Adorni fue uno de los principales defensores públicos de la denominada “Ley de inocencia fiscal”. En diciembre del año pasado, el propio funcionario había afirmado en redes sociales que la normativa “probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande” del país.

Mientras tanto, la Justicia continúa reuniendo documentación fiscal y patrimonial para avanzar con las investigaciones que involucran al jefe de Gabinete y a su entorno familiar.