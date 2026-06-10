Aumenta la tensión en Medio Oriente: Irán y Estados Unidos intercambiaron nuevos ataques

La escalada militar entre Irán y Estados Unidos sumó este miércoles un nuevo capítulo luego de los ataques lanzados por ambas partes en distintos puntos de Medio Oriente. El intercambio se produjo días después de las hostilidades entre Irán e Israel y tras el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán condenó la ofensiva militar estadounidense y denunció que Washington llevó adelante ataques contra zonas del sur del país durante la madrugada. A través de un comunicado, calificó la operación como una “violación flagrante” de la Carta de las Naciones Unidas y sostuvo que se trató de una agresión contra la soberanía e integridad territorial iraní.

Según la versión oficial difundida por Teherán, las Fuerzas Armadas iraníes respondieron con ataques contra instalaciones y bases militares estadounidenses en la región. Además, el gobierno iraní advirtió que tomará medidas contra cualquier país que permita el uso de su territorio o infraestructura para apoyar acciones militares en su contra.

En ese contexto, el canciller iraní, Seyed Abbas Araghchi, mantuvo conversaciones telefónicas con sus pares de Turquía y Arabia Saudita, Hakan Fidan y Faisal bin Farhan Al Saud, para analizar la situación regional y el riesgo de una mayor escalada.

Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica confirmó que durante la madrugada lanzó misiles y drones contra bases estadounidenses ubicadas en Bahréin, Kuwait y Jordania.

La respuesta de Estados Unidos no tardó en llegar. El Comando Central norteamericano informó a través de sus redes sociales que completó una serie de ataques contra objetivos iraníes en una operación que definió como de “legítima defensa”.

Según Washington, la ofensiva fue una reacción al derribo de un helicóptero Apache del Ejército estadounidense y constituyó una “respuesta proporcional” a recientes acciones contra tropas norteamericanas y embarcaciones comerciales que operan en la región.

La nueva confrontación profundiza la crisis en Medio Oriente y alimenta la preocupación internacional por una posible expansión del conflicto, en un escenario ya marcado por los recientes enfrentamientos entre Irán e Israel.