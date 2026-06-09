México: a dos días del Mundial, maestros bloquearon una avenida clave rumbo al estadio Azteca

Miles de maestros mexicanos realizaron este martes una protesta en Ciudad de México y bloquearon una de las principales avenidas de acceso al estadio Azteca, a solo dos días del inicio del Mundial 2026. La manifestación fue organizada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), un sector disidente del sindicato docente.

La movilización generó tensión en la capital mexicana luego de que dirigentes gremiales advirtieran que intentarán llegar al estadio donde este jueves se jugará el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

“Estamos aquí porque hasta aquí nos dejaron llegar, pero tampoco hemos renunciado a llegar al estadio, hoy, mañana o pasado”, declaró Pedro Hernández, líder de la Sección 9 del gremio docente en Ciudad de México.

Ante la protesta, las autoridades desplegaron un fuerte operativo de seguridad con miles de policías. Además, instalaron barreras de concreto y bloquearon el avance de la marcha con vehículos y remolques sobre la avenida.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró que la inauguración del torneo “está garantizada” y descartó cualquier tipo de represión contra los manifestantes.

“En México hay muchos problemas, pero los atendemos”, afirmó la mandataria durante una conferencia de prensa. Además, sostuvo que algunas protestas buscan mostrar una imagen negativa del país en medio de la organización del evento deportivo.

La CNTE mantiene una huelga desde la semana pasada y viene realizando cortes diarios y protestas en distintos puntos de la capital. Incluso, días atrás, manifestantes derribaron estructuras decorativas vinculadas a la Copa del Mundo en el Paseo de la Reforma.

En paralelo, familiares de personas desaparecidas también anunciaron movilizaciones para el jueves, día en que comenzará oficialmente el Mundial 2026.