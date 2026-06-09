Perú define una elección voto a voto y el resultado final podría demorarse semanas

La definición presidencial en Perú continúa abierta y podría extenderse durante varias semanas. Con el 95,9 % de las actas escrutadas, el candidato izquierdista Roberto Sánchez mantiene una ajustada ventaja sobre Keiko Fujimori, en una de las elecciones más reñidas de los últimos años en el país andino.

Según el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Sánchez obtiene el 50,056 % de los votos, con 8.910.295 sufragios, mientras que Fujimori alcanza el 49,944 %, con 8.890.401 votos. La diferencia entre ambos es de apenas 19.894 votos.

Las autoridades electorales advirtieron que el resultado definitivo podría conocerse recién dentro de dos semanas o incluso hacia fin de mes, debido a la cantidad de actas observadas e impugnadas que todavía deben revisarse.

Actualmente quedan por computar alrededor de 1,1 millones de votos, correspondientes tanto a mesas pendientes dentro del país como a sufragios emitidos en el extranjero. En total, existen 2202 actas sin contabilizar y otras 1547 actas observadas, que deberán ser evaluadas por los jurados electorales especiales.

Uno de los factores que podría influir en el resultado final es el voto del exterior. Hasta ahora se procesó cerca del 30 % de las mesas internacionales, donde Fujimori obtiene aproximadamente el 70 % de los sufragios.

En medio de la incertidumbre, ambos candidatos pidieron calma y respeto por el resultado final. Sánchez se mostró “confiado y optimista”, aunque insistió en esperar el escrutinio completo. Fujimori, por su parte, convocó a mantener la “tranquilidad y serenidad” mientras continúa el conteo.

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados a votar para elegir al próximo presidente para el período 2026-2031, en un contexto marcado por una fuerte crisis política e institucional que llevó al país a tener ocho presidentes en la última década.