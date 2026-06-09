Nuevo corte de agua programado para este miércoles en la zona abastecida por Cisterna Norte

Por Santotomealdía



La Municipalidad informó este martes por la noche que este miércoles 10 de junio se realizará un nuevo corte programado del servicio de agua potable en la zona de nuestra ciudad abastecida por la Cisterna Norte. La medida se debe a nuevas intervenciones vinculadas a las obras del Nuevo Puente Carretero.

Según detallaron, la interrupción comenzará a las 8:00 y se extenderá, en principio, hasta las 12:00. Se trata de la cuarta comunicación oficial emitida en menos de una semana por inconvenientes o intervenciones relacionadas con las cañerías maestras ubicadas en la zona de Av. Mitre y 9 de Julio.

El jueves pasado ya se había producido una interrupción del servicio por una pérdida de agua en ese sector, situación que obligó a trabajadores municipales a realizar reparaciones de emergencia. Posteriormente, el lunes y nuevamente este martes por la mañana, se anunciaron nuevos cortes programados para avanzar con tareas vinculadas al Nuevo Puente Carretero.

Desde el Municipio reiteraron la recomendación de contar con tanque de reserva domiciliario, a fin de reducir el impacto de este tipo de interrupciones temporales del servicio.