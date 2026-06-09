Sauce Viejo: detuvieron a una mujer con pedido judicial por una causa de estafa

Una mujer de 51 años fue aprehendida este martes por la mañana en la vecina localidad de Sauce Viejo al detectarse que registraba un pedido judicial vigente por una causa de estafa. El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de la Ruta Nacional 11 y calle Alvear, donde personal del Comando Radioeléctrico realizaba controles de rutina.

Según informaron fuentes policiales, al identificar a la mujer y verificar sus datos en el sistema informático correspondiente, los agentes constataron que presentaba un procesamiento sin prisión preventiva en el marco de una causa caratulada como "Estafa".

De acuerdo con la información oficial, la medida judicial tiene fecha de oficio del 27 de diciembre de 2021 y se encuentra vinculada a una investigación que tramita en el Juzgado en lo Criminal Correccional N° 11, Secretaría N° 21.

Tras la constatación del requerimiento judicial, la mujer fue aprehendida y trasladada a la Comisaría 19ª de Sauce Viejo, donde se realizaron las actuaciones de rigor y se dio intervención a la autoridad competente.