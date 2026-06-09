Detuvieron en un control policial un hombre que era buscado desde 2019

Un hombre de 39 años que registraba un pedido de captura vigente fue detenido este martes por la mañana durante un procedimiento de control realizado por personal del Comando Radioeléctrico. El operativo tuvo lugar pasadas las 9 en la intersección de las calles Estados Unidos de México y Alberdi, donde los efectivos identificaron a dos hombres que se encontraban en la vía pública.

Al verificar los datos personales de ambos, los uniformados constataron que uno de ellos era requerido por la Justicia desde el 26 de abril de 2019 en el marco de una causa por lesiones dolosas. Según informaron fuentes policiales, el pedido de captura había sido emitido por la Fiscalía Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual de Santa Fe.

Por otra parte, el segundo involucrado, de 23 años, también fue trasladado a sede policial luego de quedar demorado en el marco del artículo 10 Bis de la Ley Orgánica Policial, debido a contradicciones detectadas por los agentes respecto de los motivos de su presencia en el lugar.

Finalmente, ambos hombres fueron conducidos a la Comisaría 23ª de nuesta ciudad, donde se realizaron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a las autoridades judiciales competentes.