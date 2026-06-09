Conmoción en Ecuador por la muerte de una activista que investigaba presuntas redes de corrupción

La activista anticorrupción Monika Silva Koniuszek, de origen polaco, fue hallada sin vida en su vivienda ubicada en el sector El Tigrillo, en Montañita, provincia de Santa Elena, en Ecuador.

El hallazgo ocurrió el lunes, luego de que agentes de la Policía Nacional acudieran al domicilio tras recibir alertas de vecinos. Según informó Juan Carlos Rojas, jefe del distrito policial de Santa Elena, el cuerpo fue encontrado “en el piso” y “a simple vista se veía un surco en el cuello”.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, sostuvo que la principal hipótesis que manejan las autoridades es la de un suicidio. “Se presume un suicidio”, señaló el funcionario, quien además indicó que esa versión surgió a partir de las primeras declaraciones realizadas por la pareja de la activista.

Sin embargo, la hipótesis oficial comenzó a ser cuestionada por allegados a Silva. Su abogado y amigo personal, Ítalo Pincay, expresó dudas sobre esa posibilidad y aseguró que la mujer “no iba a dejar solas a sus pequeñas hijas”.

“Fue una mujer valiente, íntegra; su lucha siempre fue por ver una provincia mejor”, afirmó el letrado, quien además remarcó que existen “muchas dudas” alrededor de lo ocurrido.

La muerte generó fuerte repercusión debido a que meses atrás Silva había denunciado públicamente un supuesto plan para asesinarla. Según trascendió, en marzo había alertado sobre posibles amenazas vinculadas con sus investigaciones sobre presuntas irregularidades en la administración pública, tráfico de tierras y redes de corrupción.

De acuerdo con medios ecuatorianos, la activista aseguró entonces haber recibido advertencias sobre un posible ataque sicario en su contra y afirmó que había informado la situación a la Fiscalía General del Estado y a otros organismos nacionales e internacionales.

En aquel momento también denunció la instalación irregular de cámaras de videovigilancia en el barrio El Tigrillo y sostuvo que esos dispositivos eran utilizados para monitorear a los vecinos del sector.

“Yo responsabilizo al Estado ecuatoriano por no solo no prevenir este potencial desastre, sino potencialmente facilitarlo”, escribió en marzo en su cuenta de la red social X.

Silva residía desde hacía más de diez años en Ecuador y en sus redes sociales se definía como “activista anticorrupción, defensora de la Pachamama y de los grupos vulnerables”.

La investigación continúa abierta mientras crecen los pedidos de esclarecimiento sobre las circunstancias de su muerte.