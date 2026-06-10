Qué dice la nota presentada por la Vecinal Villa Luján para exigir una Audiencia Pública

Por Santotomealdía



La Asociación Vecinal Villa Luján formalizó un pedido de convocatoria urgente a una Audiencia Pública para discutir la situación de la Cisterna Luján Oeste y reclamar información técnica vinculada a la calidad del agua distribuida.

La presentación fue realizada ante el Municipio, el ENRESS y el Concejo Municipal mediante una nota de varias páginas en la que la institución expone los motivos del reclamo y detalla los puntos sobre los que exige respuestas oficiales.

En el documento, la vecinal sostiene que el pedido surge por la “profunda preocupación existente entre los vecinos”, originada —según expresa— en la “falta de información concluyente y suficiente respecto de la calidad del agua distribuida” durante el funcionamiento del sistema.

Además, remarca que durante los últimos años realizaron “reuniones, notas, reclamos administrativos, solicitudes de información pública y presentaciones ante distintos organismos provinciales y municipales”, pero asegura que las respuestas obtenidas hasta el momento “no han logrado disipar las dudas y preocupaciones existentes en la comunidad”.

Uno de los ejes centrales del planteo es el reclamo de información técnica “clara, precisa, completa, verificable y técnicamente respaldada” sobre el agua suministrada mediante las cisternas que abastecieron a Villa Luján Oeste y otros sectores de la ciudad.

La vecinal también plantea que el acceso al agua segura “constituye un derecho humano fundamental” reconocido por la Constitución Nacional y por tratados internacionales, y sostiene que los ciudadanos tienen derecho a recibir información pública “adecuada, suficiente, transparente y científicamente sustentada” respecto de cuestiones que puedan afectar la salud.

En ese contexto, la institución considera “imprescindible” la realización de una audiencia pública para que los vecinos puedan “acceder directamente a la información técnica disponible, formular consultas, evacuar dudas y recibir respuestas oficiales” por parte de las autoridades competentes.

El documento solicita especialmente la participación de representantes del Departamento Ejecutivo Municipal, del ENRESS, concejales y profesionales especializados en ingeniería sanitaria, bromatología, química y salud pública.

La nota también enumera distintos aspectos sobre los cuales los vecinos reclaman precisiones oficiales, entre ellos la procedencia y características del agua suministrada, los sistemas de captación, almacenamiento y distribución utilizados, los controles de calidad efectuados durante el funcionamiento de las cisternas, los resultados completos de los análisis bacteriológicos y físico-químicos, los niveles de cloración aplicados, los posibles riesgos sanitarios, las medidas correctivas adoptadas o proyectadas y el estado actual de las obras vinculadas al sistema de abastecimiento.

En otro tramo del documento, la vecinal aclara que “la finalidad de esta audiencia pública no es generar confrontaciones políticas ni controversias partidarias”, sino “brindar certezas a la comunidad respecto de una cuestión esencial para la vida cotidiana de los ciudadanos”.

Asimismo, propone que la convocatoria sea abierta a vecinos, instituciones educativas, organizaciones sociales, centros de salud, entidades profesionales y medios de comunicación “garantizando la máxima transparencia, publicidad y participación ciudadana”.

La entidad también solicitó que las autoridades informen dentro de las próximas 48 horas si harán lugar al pedido y, en caso afirmativo, definan fecha, horario y lugar para la realización de la audiencia.

Finalmente, la nota advierte que una copia del documento será remitida a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, además de otras asociaciones vecinales y medios de comunicación locales y regionales, “en atención al interés público comprometido y a la necesidad de garantizar la adecuada difusión de una problemática que involucra directamente la salud y el bienestar de la población”.