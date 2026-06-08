El Papa tildó de “plaga” a los abusos sexuales en la iglesia y pidió responder con “justicia y reparación”

El papa León XIV volvió a pronunciarse este lunes sobre los casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica y reclamó una respuesta “con verdad, justicia y reparación” frente a una problemática que definió como una “plaga”.

Las declaraciones fueron realizadas durante una visita a la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), en Madrid, donde el pontífice mantuvo encuentros con obispos y también con víctimas de abusos cometidos por miembros del clero.

En uno de los pasajes más contundentes de su mensaje, León XIV sostuvo que las personas afectadas deben ocupar el centro de cualquier actuación por parte de la Iglesia. “Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, protección y cambios reales de sanación”, expresó.

Además, el Papa afirmó que la responsabilidad de enfrentar estos casos no corresponde únicamente a la jerarquía eclesiástica, sino a toda la comunidad católica. “La comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado”, señaló.

En paralelo, el pontífice recibió en la Nunciatura Apostólica de Madrid a seis víctimas de abusos sexuales vinculados a miembros del clero. Según informó el Vaticano, durante el encuentro León XIV transmitió su “cercanía” y ratificó el compromiso de la Iglesia para avanzar en medidas de reparación y prevención.

De acuerdo con la información oficial difundida tras la reunión, las víctimas presentaron propuestas para mejorar la respuesta institucional frente a estos casos y fortalecer mecanismos de protección.

La reunión se produjo en medio de cuestionamientos de asociaciones de víctimas que criticaron no haber sido convocadas al encuentro. En España, la problemática volvió a cobrar relevancia en los últimos meses tras la puesta en marcha de la Oficina para el Reconocimiento y la Reparación, creada para recibir denuncias y tramitar posibles compensaciones.

Según datos difundidos por medios españoles, cerca de 430 víctimas ya acudieron a ese organismo desde su puesta en funcionamiento, en abril de este año.