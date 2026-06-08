Nuevo corte en el servicio de agua por trabajos en el caño maestro de calle Mitre

La Municipalidad informó este domingo por la noche que este lunes se encuentra nuevamente interrumpido el servicio de agua potable en los barrios abastecidos por la Cisterna Norte (tanque Central), debido a reparaciones necesarias en el caño maestro ubicado en Av. Mitre y 9 de Julio.

Según el comunicado oficial, los trabajos se realizan en el marco de las obras correspondientes al Nuevo Puente Carretero. El corte del suministro comenzó a las 7 de la mañana y el restablecimiento del servicio fue estimado para las 13 horas.

Cabe recordar que el jueves pasado ya se había producido un inconveniente en el mismo sector, cuando una rotura en el caño maestro dejó sin agua a gran parte de la ciudad. En aquella oportunidad, el Municipio había señalado que el problema se originó durante tareas vinculadas a la obra del puente.

En el parte difundido este domingo, sin embargo, no se indicó si las reparaciones actuales tienen relación con aquel episodio.