Franco Colapinto terminó 15° en un accidentado Gran Premio de Mónaco

Franco Colapinto finalizó en el 15° puesto del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, en una carrera marcada por múltiples accidentes, abandonos y una extensa interrupción tras varios incidentes en el circuito callejero del Principado.

El piloto argentino, a bordo de su Alpine, había largado desde la 14ª posición, pero perdió un lugar luego de recibir una penalización de cinco segundos por exceso de velocidad en el pit lane.

La competencia comenzó con caos desde la primera vuelta. Max Verstappen, que largaba segundo, quedó fuera de carrera inmediatamente tras sufrir problemas en la partida. Más adelante también abandonaron Valtteri Bottas, por inconvenientes mecánicos en su Cadillac, y Oliver Bearman.

Otro de los golpes fuertes de la jornada fue el abandono de Lando Norris, que sufrió problemas de batería cuando promediaba la carrera.

Colapinto no fue el único sancionado por exceder el límite de velocidad en boxes. También recibieron penalizaciones Pierre Gasly, George Russell, Lewis Hamilton, Oscar Piastri y Lance Stroll.

Precisamente Stroll protagonizó uno de los accidentes más importantes del día al impactar contra los carteles de contención. Instantes después, Charles Leclerc también chocó contra el muro en el mismo sector, lo que obligó al ingreso del auto de seguridad.

Los incidentes consecutivos provocaron incluso el levantamiento del asfalto en parte del trazado, motivo por el cual la carrera fue detenida durante aproximadamente media hora antes de reanudarse para las últimas diez vueltas.

En medio de ese escenario cambiante, Kimi Antonelli logró quedarse con la victoria en el histórico circuito de Mónaco y consolidó su liderazgo en el campeonato de pilotos. El podio lo completaron Lewis Hamilton e Isack Hadjar.

La próxima fecha de la Fórmula 1 se disputará el domingo 14 de junio en el circuito de Cataluña, en Barcelona.