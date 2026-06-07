Una mujer fue golpeada durante un intento de robo

Una mujer de 51 años fue víctima de un violento intento de robo en nuestra ciudad y debió recibir atención médica luego de ser agredida por un delincuente que intentó sustraerle la bicicleta en la que circulaba.

El hecho ocurrió el viernes por la noche, alrededor de las 20:45, en la esquina de 12 de Septiembre y 3 de Febrero. Según trascendió, la víctima se desplazaba en bicicleta cuando fue interceptada por un hombre que se movilizaba en una motocicleta negra tipo 110 cc y llevaba casco.

De acuerdo con el relato de la mujer, el motociclista intentó robarle la bicicleta, pero al no lograr concretar el asalto comenzó a golpearla en distintas partes del cuerpo antes de escapar del lugar.

Tras la agresión, la víctima fue trasladada al Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas.

En tanto, el delincuente logró darse a la fuga y era buscado por las fuerzas de seguridad. El hecho es investigado como una tentativa de robo seguida de agresión.