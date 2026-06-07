Las ventas minoristas volvieron a caer en mayo y acumulan cinco meses de baja

Las ventas minoristas pyme volvieron a caer en mayo y profundizaron una tendencia negativa que ya se extiende desde comienzos de año. Según el informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el sector registró una baja interanual del 1,2% a valores constantes, acumulando así una retracción del 3,1% en los primeros cinco meses de 2026.

Pese a ese retroceso frente al mismo mes del año pasado, el relevamiento mostró una leve recuperación mensual del 1,2% desestacionalizado respecto de abril. Sin embargo, el informe advirtió que la mejora todavía no alcanza para revertir el escenario general de debilidad en el consumo.

De acuerdo a los datos relevados por CAME, casi la mitad de los comercios consultados consideró que su situación se mantuvo estable en comparación con el año anterior. No obstante, creció el porcentaje de empresarios que describieron un escenario desfavorable, que pasó del 39,6% al 45,1% en apenas un mes.

El informe señaló además que el consumo continúa concentrándose principalmente en productos esenciales, como alimentos y medicamentos, mientras que los rubros considerados no prioritarios siguen mostrando caídas más pronunciadas.

En ese contexto, el sector de Farmacia lideró las subas con un crecimiento interanual del 8,2%, seguido por Perfumería (+2,3%) y Alimentos y bebidas (+0,2%). En contrapartida, las mayores bajas se registraron en Bazar, decoración y muebles (-8,9%) y en Textil e indumentaria (-5,2%).

Desde la entidad explicaron que la pérdida del poder adquisitivo modificó los hábitos de consumo y obligó a muchos comercios a sostener las ventas mediante promociones, descuentos, cuotas y eventos de comercio electrónico.

En paralelo, las ventas online de comercios con local físico mostraron un crecimiento interanual del 15,2%, aunque ese incremento no logró compensar la caída general de la actividad minorista.

Otro dato que reflejó el relevamiento es el freno en las expectativas de inversión. El 59,4% de los comerciantes consideró que el contexto actual no es favorable para invertir, mientras que apenas un 12,5% opinó lo contrario.