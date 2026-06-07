Trasladaron a un joven que tenía una campera del Servicio Penitenciario

Personal del Comando Radioeléctrico de la URI trasladó en la jornada de ayer a una persona de 24 años que tenía puesta una campera identificatoria del Servicio Penitenciario.

Según la información conocida, el procedimiento se realizó en inmediaciones de Avellaneda e Iriondo, donde los efectivos identificaron al joven y le consultaron por la procedencia de la prenda oficial.

Siempre de acuerdo a lo trascendido, en un primer momento el hombre manifestó que la había encontrado y luego señaló que se la habían regalado, aunque no pudo aportar datos sobre quién se la entregó.

Ante esta situación, los uniformados procedieron al traslado del involucrado a la Comisaría Distrito 12°, donde se iniciaron actuaciones por una infracción al Artículo 79 del Código de Convivencia, vinculado al uso indebido de elementos identificatorios de fuerzas de seguridad.

Además, se dio intervención a la fiscalía de turno, que quedó a cargo de la investigación.