Domingo 07 de junio de 2026
Mundial 2026

Policiales — 07.06.2026 —

Trasladaron a un joven que tenía una campera del Servicio Penitenciario

El procedimiento fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico. El involucrado tiene 24 años y no pudo explicar con precisión cómo obtuvo la indumentaria oficial.

Un hombre fue trasladado por usar una campera del Servicio Penitenciario.
Un hombre fue trasladado por usar una campera del Servicio Penitenciario.

Personal del Comando Radioeléctrico de la URI trasladó en la jornada de ayer a una persona de 24 años que tenía puesta una campera identificatoria del Servicio Penitenciario.

Según la información conocida, el procedimiento se realizó en inmediaciones de Avellaneda e Iriondo, donde los efectivos identificaron al joven y le consultaron por la procedencia de la prenda oficial.

Siempre de acuerdo a lo trascendido, en un primer momento el hombre manifestó que la había encontrado y luego señaló que se la habían regalado, aunque no pudo aportar datos sobre quién se la entregó.

Ante esta situación, los uniformados procedieron al traslado del involucrado a la Comisaría Distrito 12°, donde se iniciaron actuaciones por una infracción al Artículo 79 del Código de Convivencia, vinculado al uso indebido de elementos identificatorios de fuerzas de seguridad.

Además, se dio intervención a la fiscalía de turno, que quedó a cargo de la investigación.

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