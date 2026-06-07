Argentina venció a Honduras en su primer amistoso rumbo al Mundial 2026

La Selección argentina derrotó 2-0 a Honduras en el primero de los amistosos preparatorios para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. En el Kyle Field de Texas, el equipo dirigido por Lionel Scaloni mostró superioridad durante gran parte del encuentro y consiguió el triunfo gracias a los goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone.

La jornada comenzó con una noticia negativa para la Albiceleste: Leonardo Balerdi quedó desafectado del Mundial por una lesión muscular en el sóleo derecho. Además, Lionel Messi permaneció en el banco de suplentes y no sumó minutos, pensando en llegar en mejores condiciones al próximo compromiso ante Islandia.

Desde el arranque, Argentina manejó la pelota y generó las situaciones más claras, aunque le costó trasladar ese dominio al resultado. Recién a los 38 minutos del primer tiempo logró romper el cero con un penal convertido por Lautaro Martínez, tras una infracción dentro del área sobre Nicolás Tagliafico.

En el complemento, con el ingreso de varios habituales titulares, el conjunto argentino elevó su nivel y mostró pasajes de buen fútbol. El segundo gol llegó luego de una gran asistencia de taco de Lautaro para Giuliano Simeone, que definió para sellar el 2-0 definitivo.

Más allá de que Honduras aparece varios escalones por debajo en la comparación, el encuentro dejó algunas conclusiones positivas para el cuerpo técnico. En la primera mitad, varios suplentes tuvieron minutos y cumplieron con actuaciones aceptables, mientras que en la segunda parte se volvió a observar la intensidad y el funcionamiento que caracterizan al ciclo Scaloni.

Además, el entrenador aprovechó el amistoso para hacer debutar a varios futbolistas de la delegación. Santiago Beltrán, Tomás Aranda, Nicolás Capaldo y Joaquín Freitas sumaron sus primeros minutos con la camiseta argentina.

Ahora, la Selección disputará un nuevo amistoso frente a Islandia antes de enfocarse plenamente en la defensa del título mundial. Mientras tanto, una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico pasa por la situación física de algunos futbolistas que llegan con molestias, entre ellos Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Nicolás Paz, Lionel Messi y Julián Álvarez.