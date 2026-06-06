El argentino Horacio Zeballos se quedó con el título de dobles en Roland Garros

El tenis argentino volvió a celebrar en uno de los escenarios más emblemáticos del circuito. Horacio Zeballos se consagró campeón de dobles en Roland Garros junto al español Marcel Granollers, tras imponerse en la final al finlandés Harri Heliövaara y al británico Henry Patten por 6-4 y 6-2.

La dupla hispano-argentina necesitó apenas una hora y 16 minutos para quedarse con el título en París y sumar un nuevo capítulo a una sociedad que lleva más de cinco años compitiendo al más alto nivel.

El encuentro comenzó con paridad. Zeballos y Granollers lograron un quiebre tempranero, aunque sus rivales consiguieron recuperarlo para igualar el desarrollo del primer set. Sin embargo, una nueva ruptura en el séptimo game terminó inclinando la balanza a favor de la pareja sudamericana-europea, que cerró el parcial por 6-4.

En el segundo set, los flamantes campeones marcaron diferencias desde el inicio. Con un tenis sólido y efectivo, consiguieron tres quiebres de servicio y dominaron el trámite hasta sellar la victoria con un contundente 6-2.

Para Zeballos y Granollers se trata del tercer título de Grand Slam que consiguen juntos, luego de las conquistas obtenidas en Roland Garros y el US Open de 2025. Además, el marplatense alcanzó el 28° trofeo de su carrera en la modalidad de dobles.

El camino hacia la consagración incluyó triunfos ante las parejas conformadas por Marton Fucsovics y Marcos Giron, Vasil Kirkov y Bart Stevens, Lucas Miedler y Alexander Erler, Hugo Nys y Edouard Roger-Vasselin, además de Simone Bolelli y Andrea Vavassori en semifinales.

La obtención del título llega después de una temporada en la que Zeballos y Granollers volvieron a consolidarse entre las mejores parejas del mundo. Aunque el argentino descenderá del segundo al tercer puesto del ranking ATP de dobles, continuará en la pelea por recuperar el número uno en las próximas semanas.