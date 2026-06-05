La FIFA cambia el juego: las nuevas reglas que se estrenarán en el Mundial

La Copa del Mundo 2026 no solo estrenará un formato ampliado con 48 selecciones, sino que también servirá como punto de partida para una serie de modificaciones reglamentarias que buscan transformar la dinámica de los partidos. Con el foco puesto en aumentar el tiempo real de juego y reducir las maniobras destinadas a enfriar los encuentros, la FIFA y la IFAB aprobaron cambios que alcanzan a arqueros, sustituciones, asistencias médicas y al sistema VAR.

Menos margen para hacer tiempo

Una de las novedades más relevantes apunta a los arqueros. A partir de este Mundial, ya no podrán retener la pelota durante varios segundos para administrar el reloj. Cuando controlen el balón con las manos, tendrán un límite de ocho segundos para reanudar el juego. Si superan ese tiempo, el rival dispondrá de un tiro de esquina.

La intención es la misma que motivó otras modificaciones vinculadas a las reanudaciones. Tanto los saques de banda como los saques de arco deberán ejecutarse con mayor rapidez para evitar demoras innecesarias.

Cambios más rápidos

La FIFA también puso la mira en las sustituciones, una situación que suele generar pérdidas de tiempo en los minutos finales. Desde ahora, los futbolistas reemplazados deberán abandonar el campo de manera inmediata y contarán con un plazo máximo de diez segundos para hacerlo. Quienes incumplan esa disposición podrán generar una demora en el ingreso de su reemplazante.

Atención médica sin ventajas tácticas

Otra de las prácticas que el organismo pretende desalentar es el uso de interrupciones por lesiones para cortar el ritmo del partido. Por ese motivo, los jugadores que reciban asistencia médica dentro del campo deberán permanecer temporalmente fuera del juego una vez que el encuentro se reanude, salvo en casos excepcionales vinculados a golpes en la cabeza o lesiones de gravedad.

El VAR amplía su alcance

La tecnología también tendrá un rol más activo durante el torneo. Además de las intervenciones habituales, el VAR contará con nuevas facultades para corregir errores puntuales relacionados con sanciones, identificación de futbolistas y determinadas situaciones administrativas que puedan influir en el desarrollo del partido.

Mayor control en córners y tiros libres

Entre las innovaciones más observadas aparece la posibilidad de revisar acciones ocurridas antes de la ejecución de una pelota parada. La medida permitirá analizar infracciones que hayan pasado inadvertidas y que luego tengan incidencia directa en una jugada de gol, un penal o una expulsión. El objetivo es controlar con mayor precisión los empujones, agarrones y bloqueos que suelen producirse dentro del área.

Mano dura contra la discriminación

La FIFA ratificó además una postura más estricta frente a cualquier conducta discriminatoria dentro del terreno de juego. Las nuevas directrices contemplan sanciones más severas ante expresiones racistas, xenófobas u ofensivas, en línea con la política de tolerancia cero que impulsa el organismo.

Explicaciones para el público

Otra de las novedades que continuará expandiéndose será la comunicación de las decisiones arbitrales revisadas por VAR. Tras consultar las imágenes, los árbitros podrán informar públicamente los fundamentos de sus fallos mediante los sistemas audiovisuales de los estadios, una medida que busca aportar mayor transparencia a las resoluciones.