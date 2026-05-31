Murió el conductor del utilitario que chocó contra un camión en la autopista Rosario–Santa Fe

Un hombre murió este domingo por la mañana tras protagonizar un grave accidente en la autopista Rosario–Santa Fe, a la altura de Sauce Viejo, cuando el vehículo utilitario que conducía impactó desde atrás contra un camión cisterna que se encontraba detenido sobre la banquina.

La víctima era el único ocupante del vehículo. Tras el choque, quedó atrapada en el habitáculo y los servicios de emergencia que acudieron al lugar constataron su fallecimiento.

De acuerdo con la información oficial difundida tras el siniestro, el camión transportaba gas butano, por lo que se activó un operativo especial de seguridad debido a las características de la carga inflamable.

Según las primeras informaciones, el camión se encontraba estacionado a un costado de la calzada cuando recibió el impacto del utilitario. El conductor del transporte de carga no sufrió heridas.

Como consecuencia del accidente, durante varias horas se dispuso el corte total de la autopista en ambos sentidos de circulación, mientras trabajaban en el lugar personal policial, servicios de emergencia y equipos especializados.

Pasado el mediodía, las autoridades habilitaron nuevamente el tránsito en ambas manos, aunque se mantenía una reducción de calzada en la zona donde ocurrió el siniestro.

Las circunstancias que derivaron en el choque son materia de investigación.