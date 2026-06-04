ASOEM reunió $20 millones para asistir a municipales de Sauce Viejo tras los descuentos salariales

Por Santotomealdía



La Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM) informó este jueves que reunió y entregó 20 millones de pesos a trabajadores municipales de Sauce Viejo que habían sufrido descuentos salariales luego de participar de medidas de fuerza impulsadas por el gremio.

La iniciativa había sido anticipada días atrás por el secretario general de ASOEM, Juan R. Medina, en el marco del conflicto que la organización mantiene con la gestión del intendente Mario Papaleo. Según detalló el sindicato, el dinero fue obtenido a través de una colecta solidaria realizada entre afiliados y trabajadores de distintas localidades.

A través de un comunicado difundido este jueves, ASOEM sostuvo que el aporte económico busca respaldar a los empleados afectados por “las consecuencias de una política que pretende disciplinar el reclamo sindical mediante el castigo económico”.

Desde la organización señalaron además que la ayuda entregada representa “la fuerza de una organización sindical” y remarcaron que, cuando existe un avance contra los derechos laborales de un sector, “la respuesta debe ser colectiva”.

El sindicato también sostuvo que, frente a intentos de “aislar el conflicto y debilitar la organización de los trabajadores”, la solidaridad entre empleados municipales volvió a convertirse en una herramienta central para sostener los reclamos.

En ese marco, ASOEM agradeció a quienes colaboraron con la campaña solidaria y ratificó que continuará acompañando a los trabajadores municipales de Sauce Viejo “hasta que sus reclamos encuentren una respuesta”.

El conflicto entre el gremio y el municipio sauceño se originó tras la afiliación de trabajadores locales a ASOEM y se profundizó luego de que el sindicato denunciara descuentos salariales aplicados a quienes participaron de medidas de fuerza. Días atrás, Medina había afirmado que algunos recortes alcanzaron entre el 50 y el 70 por ciento de los salarios de bolsillo de los empleados afectados.