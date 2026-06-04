Aumentaron las multas en Santa Fe: algunas infracciones superan los $4 millones

La Municipalidad de Santa Fe actualizó desde el pasado 1° de junio el valor de la Unidad Fija (UF), el mecanismo utilizado para calcular las multas previstas en el Régimen de Infracciones y Penalidades. La medida resulta de interés también para vecinos de nuestra ciudad, teniendo en cuenta la circulación diaria hacia la capital provincial por motivos laborales, educativos y comerciales.

Con esta modificación, el valor de la UF pasó a ser de $2.087, lo que generó un incremento automático en todas las sanciones económicas vinculadas a infracciones de tránsito. Según se informó oficialmente, el aumento acumulado en lo que va de 2026 alcanza el 22,7%.

Entre las multas más elevadas aparecen las vinculadas a las denominadas “picadas” o carreras ilegales, cuyas sanciones económicas van desde los $5.217.500 hasta los $16.696.000. Además, la normativa contempla la inhabilitación para conducir por hasta dos años y la realización de cursos de educación vial.

Por otra parte, quienes excedan en más de 40 kilómetros por hora la velocidad permitida pueden afrontar multas de hasta $4.591.400.

En el caso de conducir con alcoholemia o narcolemia positiva, las sanciones económicas van desde los $396.530 hasta los $4.174.000, además de la posible suspensión de la licencia de conducir.

También se consideran faltas graves cruzar un semáforo en rojo o desobedecer indicaciones de agentes de tránsito. En esas situaciones, las multas pueden llegar hasta los $3.965.300.

La actualización impactó además en infracciones habituales. Estacionar en una dársena del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) sin registrarse correctamente tiene una multa fija de $22.957.

En tanto, por mal estacionamiento, ya sea sobre veredas, en doble fila, en contramano o bloqueando ingresos vehiculares, las sanciones oscilan entre $31.305 y $313.050.

Otra de las infracciones frecuentes es circular en motocicleta sin casco o viajar sin cinturón de seguridad. En ambos casos, las multas van desde los $104.350 hasta los $1.043.500.

Desde el municipio santafesino recordaron que los valores de la Unidad Fija se actualizan de manera bimestral y que cada modificación debe publicarse a través de los canales oficiales.