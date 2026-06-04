Área Metropolitana — 04.06.2026 —
Aumentaron las multas en Santa Fe: algunas infracciones superan los $4 millones
La ciudad vecina modificó el valor de referencia utilizado para calcular las sanciones económicas. La actualización impacta tanto en infracciones graves como en faltas habituales.
La Municipalidad de Santa Fe actualizó desde el pasado 1° de junio el valor de la Unidad Fija (UF), el mecanismo utilizado para calcular las multas previstas en el Régimen de Infracciones y Penalidades. La medida resulta de interés también para vecinos de nuestra ciudad, teniendo en cuenta la circulación diaria hacia la capital provincial por motivos laborales, educativos y comerciales.
Con esta modificación, el valor de la UF pasó a ser de $2.087, lo que generó un incremento automático en todas las sanciones económicas vinculadas a infracciones de tránsito. Según se informó oficialmente, el aumento acumulado en lo que va de 2026 alcanza el 22,7%.
Entre las multas más elevadas aparecen las vinculadas a las denominadas “picadas” o carreras ilegales, cuyas sanciones económicas van desde los $5.217.500 hasta los $16.696.000. Además, la normativa contempla la inhabilitación para conducir por hasta dos años y la realización de cursos de educación vial.
Por otra parte, quienes excedan en más de 40 kilómetros por hora la velocidad permitida pueden afrontar multas de hasta $4.591.400.
En el caso de conducir con alcoholemia o narcolemia positiva, las sanciones económicas van desde los $396.530 hasta los $4.174.000, además de la posible suspensión de la licencia de conducir.
También se consideran faltas graves cruzar un semáforo en rojo o desobedecer indicaciones de agentes de tránsito. En esas situaciones, las multas pueden llegar hasta los $3.965.300.
La actualización impactó además en infracciones habituales. Estacionar en una dársena del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) sin registrarse correctamente tiene una multa fija de $22.957.
En tanto, por mal estacionamiento, ya sea sobre veredas, en doble fila, en contramano o bloqueando ingresos vehiculares, las sanciones oscilan entre $31.305 y $313.050.
Otra de las infracciones frecuentes es circular en motocicleta sin casco o viajar sin cinturón de seguridad. En ambos casos, las multas van desde los $104.350 hasta los $1.043.500.
Desde el municipio santafesino recordaron que los valores de la Unidad Fija se actualizan de manera bimestral y que cada modificación debe publicarse a través de los canales oficiales.