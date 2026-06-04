ASOEM denuncia que el gobierno de Sauce Viejo acumula cinco años sin rendiciones de cuentas

Por Santotomealdía



La Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM) difundió un comunicado en el que denunció que el gobierno de Sauce Viejo acumula cinco años sin presentar las Cuentas de Inversión correspondientes a los ejercicios 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.

Según sostuvo el gremio, la situación genera preocupación por la transparencia en la administración de los recursos públicos y por el funcionamiento de los mecanismos institucionales de control previstos por la normativa vigente.

Desde ASOEM explicaron que la Cuenta de Inversión constituye la rendición anual mediante la cual un gobierno informa cómo fueron ejecutados los recursos aprobados en el presupuesto y señalaron que su presentación resulta indispensable para garantizar la publicidad de los actos de gobierno y permitir tareas de fiscalización.

En ese marco, el sindicato consideró que la ausencia de estas rendiciones durante cinco ejercicios consecutivos “no puede ser considerada una mera omisión administrativa”, ya que impide acceder a información vinculada al destino de los recursos públicos y debilita los mecanismos de control institucional.

Además, remarcaron que las Cuentas de Inversión deben presentarse antes del 30 de abril del año siguiente al ejercicio presupuestario correspondiente y cuestionaron que en Sauce Viejo “se acumulen cinco años consecutivos sin información pública sobre la ejecución de los recursos municipales”.

Por ese motivo, ASOEM pidió la intervención de los organismos competentes para verificar el cumplimiento de las obligaciones legales vinculadas a la rendición de cuentas y promover la regularización de la situación.

En el comunicado, el gremio también vinculó el planteo con el contexto institucional y administrativo que atraviesa actualmente el Municipio. En ese sentido, señalaron que mientras continúan pendientes las rendiciones de ejercicios anteriores, el Presupuesto 2026 ya fue remitido al Concejo Municipal, modificado durante su tratamiento y posteriormente objeto de un veto parcial por parte del Departamento Ejecutivo.

Asimismo, advirtieron que actualmente el municipio carece de una secretaría de Hacienda, por lo que —según indicaron— las principales decisiones vinculadas a la administración presupuestaria y financiera se concentran en la figura del intendente.

ASOEM también mencionó interrogantes vinculados a la administración de recursos destinados a eventos públicos, entre ellos el Festival Provincial del Pescador. Sobre ese punto, señalaron que la ciudadanía “tiene derecho a conocer con precisión cuáles fueron sus ingresos, egresos y mecanismos de financiamiento”.

El sindicato sostuvo además que los trabajadores municipales vienen atravesando reclamos por condiciones laborales y dificultades operativas, y consideró que la falta de rendición de cuentas suma nuevas preocupaciones sobre la administración de los recursos públicos.

Finalmente, desde ASOEM afirmaron que el acceso a la información pública y la rendición de cuentas “no constituyen simples formalidades burocráticas”, sino herramientas necesarias para garantizar transparencia, fortalecer la confianza ciudadana y asegurar el correcto funcionamiento institucional.

“La transparencia no es una concesión de los gobiernos de turno: es una obligación institucional”, expresaron en el tramo final del comunicado.