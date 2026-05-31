Fuerte accidente en la autopista Rosario–Santa Fe: un utilitario chocó contra un camión

Un fuerte accidente se registró este domingo por la mañana en la autopista Rosario–Santa Fe, a la altura de Sauce Viejo, cuando un vehículo utilitario impactó desde atrás contra un camión cisterna.

Como consecuencia del choque, el conductor del utilitario quedó atrapado dentro del vehículo, por lo que debieron intervenir los servicios de emergencia para asistirlo y llevar adelante las tareas de rescate.

Según la información difundida por las autoridades, el camión involucrado en el siniestro transportaba gas propano, situación que obligó a activar un protocolo especial de seguridad en la zona.

Por ese motivo, durante las tareas de emergencia se dispuso el corte total de la autopista en ambos sentidos de circulación.

En dirección hacia la ciudad de Santa Fe, la interrupción del tránsito se estableció a la altura de Coronda, con desvíos hacia la Ruta Nacional 11. En tanto, para quienes circulaban hacia Rosario, el corte se realizó en el acceso a la autopista.

Al momento de difundirse la información, personal de emergencias y de seguridad continuaba trabajando en el lugar del accidente para garantizar las condiciones necesarias y restablecer la circulación con normalidad.