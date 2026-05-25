Docentes y estudiantes realizarán clases públicas frente a Tribunales por el financiamiento universitario

Docentes, estudiantes y autoridades de distintas universidades nacionales realizarán este martes una jornada de clases públicas frente al Palacio de Tribunales para reclamar la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario (N.º 27.795), aprobada por el Congreso y actualmente suspendida por decisión del Poder Ejecutivo.

La actividad se desarrollará entre las 11 y las 17 horas y se llevará a cabo bajo la consigna “Señores jueces, que Milei cumpla la ley”, en continuidad con las movilizaciones impulsadas por la comunidad universitaria durante las últimas semanas.

Según informaron los organizadores, la jornada buscará visibilizar el impacto que, a su entender, tiene el ajuste presupuestario sobre los salarios docentes, las becas estudiantiles, la investigación científica y el funcionamiento de las universidades públicas.

Durante la protesta, profesores universitarios brindarán clases abiertas sobre distintas temáticas vinculadas a la educación superior y al sistema científico nacional.

A partir de las 15 está prevista la participación de la abogada laboralista y docente universitaria Natalia Salvo, los diputados nacionales Lucía Cámpora e Itaí Hagman, y el antropólogo, docente universitario y secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi.

El reclamo se centra en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que fue aprobada por el Congreso y que establece mecanismos para garantizar recursos destinados al funcionamiento de las universidades nacionales.

Desde el Gobierno nacional sostienen que la ley no puede implementarse en los términos aprobados porque, según argumentan, no especifica las fuentes de financiamiento necesarias para afrontar los gastos operativos y salariales, en el marco de la política de equilibrio fiscal impulsada por la administración de Javier Milei.

Tras la sanción legislativa, el Poder Ejecutivo decidió suspender la aplicación de la norma mediante un decreto y posteriormente apeló resoluciones judiciales que habían fallado en sentido contrario.

Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) mantiene abierto el reclamo por vías institucionales y judiciales. En ese marco, presentó un documento ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá expedirse sobre la controversia en torno a la vigencia y aplicación de la ley.

La nueva jornada de clases públicas se desarrollará dos semanas después de una masiva movilización universitaria y buscará volver a poner en agenda el debate sobre el financiamiento de la educación superior pública en Argentina.