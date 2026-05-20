Continúa en estado delicado el joven atacado a balazos en Corrientes al 1800

Por Santotomealdía



El joven de 21 años que fue baleado durante la madrugada del domingo en la zona de Corrientes al 1800 continúa internado en estado delicado en el hospital José María Cullen, donde permanece alojado en la Unidad de Terapia Intensiva.

Este miércoles por la mañana, el director del hospital Cullen, Bruno Moroni, informó que el paciente se encuentra “clínicamente igual” respecto de los últimos reportes médicos difundidos desde el centro de salud.

Además, el profesional indicó que durante el transcurso de la jornada se le realizaría una tomografía computada de control (TAC) para evaluar su evolución, mientras continúa bajo seguimiento médico y con pronóstico reservado.

Qué se sabe del ataque

La investigación apunta a esclarecer el ataque armado ocurrido alrededor de las 4.30 de la madrugada del domingo, cuando el joven fue baleado mientras se encontraba en inmediaciones de la vivienda donde residía.

Según declararon familiares y testigos ante la Policía, se escucharon varias detonaciones y posteriormente la víctima fue hallada tendida en el suelo con graves heridas. El joven ingresó al Cullen con una herida de arma de fuego en el cráneo y otra lesión en uno de sus antebrazos.

En el marco de la investigación, vecinos aportaron la identidad de un presunto sospechoso cuyas iniciales serían U. S., mientras que los investigadores también trabajan sobre el análisis de cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para intentar reconstruir la secuencia del ataque e identificar al autor de los disparos. Hasta el momento no se informaron personas detenidas.