Investigan un grave caso de abandono familiar tras la internación de un bebé de un mes

Personal policial de la Comisaría 12ª de nuestra ciudad intervino durante la madrugada de este domingo en un grave episodio que derivó en una investigación judicial por presunto abandono de persona y en la intervención de organismos de protección de la niñez.

El hecho comenzó cerca de las 3 de la mañana, cuando un hombre se presentó en la dependencia policial con su hijo de apenas un mes de vida en brazos y manifestó que el bebé se había ahogado mientras tomaba una mamadera.

Según fuentes policiales, el niño presentaba un cuadro de cianosis (coloración azulada o grisácea de la piel y las mucosas causada por una falta de oxígeno en la sangre), no lloraba y se encontraba en estado crítico, por lo que una oficial de servicio debió practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar de urgencia.

Posteriormente, efectivos coordinaron junto a la Central de Emergencias 911 el traslado inmediato del bebé y de su padre hacia el SAMCo local, donde la médica de guardia logró estabilizarlo tras determinar que había sufrido una broncoaspiración.

Sin embargo, durante la atención médica surgieron otros elementos que encendieron la alarma de las autoridades. De acuerdo con el informe inicial, el bebé presentaba un marcado estado de desatención: estaba mojado, tenía escasa ropa pese a las bajas temperaturas y presentaba lesiones en la zona del pañal, además de otras señales compatibles con falta de cuidados prolongada.

Ante la complejidad del cuadro, se dispuso su derivación al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe.

La situación se agravó cuando los efectivos intentaron localizar a la madre del menor para acompañar el traslado y constataron que la mujer se había retirado del Samco por sus propios medios hacia su vivienda.

Una patrulla acudió entonces al domicilio familiar y encontró allí a las otras tres hijas de la pareja —de 12 años, 5 años y un año de vida— bajo el cuidado de un familiar de 62 años.

Tras garantizar la presencia de la madre junto al bebé en el hospital Alassia, el padre regresó a la vivienda para permanecer temporalmente con las otras menores mientras avanzaban las actuaciones judiciales y la intervención de los organismos correspondientes.

En el caso tomó intervención el fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación, junto con la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, desde donde se dispuso el resguardo de los cuatro menores y la realización de evaluaciones médicas integrales.

Finalmente, la Fiscalía ordenó la identificación dactiloscópica de ambos progenitores, quienes quedaron imputados en estado de libertad por la presunta autoría del delito de abandono de persona, contemplado en el artículo 106 del Código Penal Argentino.