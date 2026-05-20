Qué cambia con la reforma de la ley de Zonas Frías que impulsa el Gobierno

La Cámara de Diputados debatía este miércoles el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar el régimen de Zonas Frías, una iniciativa con la que el oficialismo busca reducir el alcance de los subsidios al gas y que se encaminaba a obtener media sanción en el Congreso.

La propuesta forma parte del paquete legislativo que también incluye la denominada Ley Hojarasca y apunta a restringir el beneficio únicamente a regiones con condiciones climáticas severas, tal como ocurría originalmente cuando se creó el régimen en 2002.

Actualmente, la ley otorga descuentos de entre 30 % y 50 % en las tarifas de gas para usuarios residenciales de distintas provincias del país. Sin embargo, el Gobierno sostiene que la ampliación aprobada en 2021 volvió al esquema “fiscalmente insostenible”.

Qué es la ley de Zonas Frías

El régimen de Zonas Frías fue creado para compensar las diferencias tarifarias en regiones con bajas temperaturas y garantizar el acceso al gas natural en provincias con mayores necesidades de calefacción.

Originalmente, el beneficio alcanzaba principalmente a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la región de la Puna, con unos 950 mil hogares beneficiados.

Pero en 2021, a partir de una ampliación impulsada por el entonces diputado Máximo Kirchner, el alcance del subsidio se extendió a nuevas provincias y departamentos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y otras jurisdicciones, elevando el total de usuarios alcanzados a cerca de 4 millones de hogares.

Según el Gobierno nacional, esa expansión incorporó zonas consideradas “templadas”, alejadas de las condiciones climáticas extremas que justificaron originalmente el régimen.

Qué cambios impulsa el Gobierno

El proyecto oficial propone eliminar el beneficio para las provincias y regiones incorporadas en 2021 y volver al esquema original, limitando el subsidio a las zonas de frío más intenso.

De aprobarse la reforma, alrededor de 1,2 millones de hogares dejarían de recibir el descuento en las tarifas de gas, especialmente en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis.

No obstante, el Gobierno aclaró que algunos usuarios podrían conservar la asistencia si se encuentran dentro del esquema de Subsidio Energético Focalizado (SEF). Entre ellos figuran hogares con ingresos bajos, beneficiarios del ReNaBaP, veteranos de Malvinas y personas con discapacidad.

Además, la iniciativa establece que el subsidio se aplicará únicamente sobre el consumo efectivo de gas y no sobre impuestos ni cargos fijos.

El argumento oficial y las críticas

Según el Ejecutivo, el actual sistema genera un déficit cercano a los $485.000 millones, ya que el fondo fiduciario que financia el régimen —sostenido con un recargo del 7,5 % sobre las facturas de gas— resulta insuficiente.

En caso de aprobarse la reforma, el Gobierno estima un ahorro fiscal de $272.099 millones.

El secretario de Energía, Daniel González, afirmó que el objetivo es “normalizar el sector energético” y calificó al esquema vigente como “una aberración”.

Sin embargo, distintos gobernadores y sectores políticos cuestionaron la iniciativa. Uno de los más críticos fue el mandatario cordobés Martín Llaryora, quien advirtió que la medida afectaría a unos 600 mil hogares de esa provincia.

Además, sostuvo que la eliminación del beneficio implicaría una fuerte transferencia de recursos desde las familias hacia el Estado y pidió mantener el régimen vigente.