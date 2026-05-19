"Tiroteo hoy": apareció una pintada en la Escuela "Simón de Iriondo"

Momentos de preocupación se vivieron este lunes en la Escuela "Dr. Simón de Iriondo" de nuestra ciudad luego de que apareciera una amenaza escrita en una de las paredes del establecimiento educativo. El mensaje, hallado en el baño de niñas de la institución, decía: “Tiroteo hoy”.

El hecho fue reportado alrededor de las 11.45 en el edificio ubicado sobre calle Roque Sáenz Peña al 3600, donde intervino personal del Comando Radioeléctrico tras un llamado al 911.

Según consta en el acta policial, la directora de la escuela informó a los agentes que la inscripción fue detectada dentro del establecimiento y que, ante la situación, se activó el protocolo correspondiente y se dio aviso inmediato a la Central de Emergencias.

En el lugar, efectivos policiales realizaron registros fotográficos de la amenaza para incorporarlos a las actuaciones y posteriormente se dio intervención a la Subcomisaría 15ª, donde quedó radicada la denuncia.

Por el momento no trascendieron detalles sobre posibles sospechosos ni sobre el origen del mensaje, mientras se desarrollan tareas investigativas para intentar identificar a la persona que realizó la pintada.