Rusia anunció represalias contra Ucrania tras denunciar ataques que dejaron muertos civiles

Rusia anunció este lunes que llevará adelante nuevas acciones militares contra objetivos estratégicos en Ucrania y comunicó esa decisión a Estados Unidos en medio de una nueva escalada del conflicto que enfrenta a ambos países desde 2022.

La información fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso luego de una conversación telefónica entre el canciller Serguéi Lavrov y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en la que Moscú expuso su postura frente a los recientes ataques atribuidos a las fuerzas ucranianas.

Según el gobierno ruso, la decisión responde a una serie de ofensivas que durante los últimos días habrían provocado víctimas civiles en distintas regiones de Rusia y en territorios controlados por Moscú.

Entre los episodios mencionados por las autoridades rusas figura un ataque con drones contra una residencia estudiantil en la localidad de Starobelsk, en la región de Lugansk, que según Moscú dejó 21 muertos y más de 60 heridos. Rusia atribuyó el hecho a las fuerzas ucranianas y lo calificó como un acto de terrorismo.

Además, durante la última jornada, las autoridades informaron la muerte de al menos tres civiles en ataques registrados en las regiones de Bélgorod, Briansk y Donetsk.

En Bélgorod, un hombre murió luego de que un dron impactara contra el vehículo en el que se desplazaba. En Briansk, otro ataque atribuido a Ucrania dejó un fallecido y un bombero herido. En tanto, en la ciudad de Uglegorsk, en Donetsk, una persona murió tras un ataque contra una estación de servicio.

Las autoridades rusas también reportaron heridos en la región de Zaporozhie y denunciaron nuevos ataques con drones en distintas zonas del país.

En paralelo, la Cancillería rusa emitió una advertencia dirigida a ciudadanos extranjeros y personal diplomático para que abandonen Kiev "lo antes posible". Según el comunicado oficial, las futuras operaciones estarán dirigidas contra instalaciones vinculadas al complejo militar-industrial ucraniano, centros de mando y otros objetivos considerados estratégicos por Moscú.

El gobierno ruso aseguró que los ataques estarán enfocados en infraestructura relacionada con la fabricación y utilización de drones militares, así como en centros de decisión y comando de las Fuerzas Armadas ucranianas.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa informó que durante la última noche fueron interceptados 173 drones ucranianos sobre distintas regiones rusas y sobre Crimea.

Mientras tanto, continúan los intercambios de acusaciones entre Moscú y Kiev respecto a los ataques sobre zonas civiles. Rusia sostiene que sus operaciones apuntan exclusivamente a objetivos militares, mientras que Ucrania y sus aliados occidentales han cuestionado reiteradamente esa versión.

El anuncio se produce en un contexto de creciente tensión en el frente de guerra y mientras continúan los contactos diplomáticos internacionales orientados a buscar una salida negociada al conflicto.