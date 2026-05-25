“Nadie se salva solo”: fuerte mensaje del Arzobispo de Buenos Aires ante Milei

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, encabezó este lunes el tradicional Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana y aprovechó su mensaje para hacer un fuerte llamado político al diálogo, la unidad y la reconstrucción del vínculo social en la Argentina. La ceremonia contó con la presencia del presidente Javier Milei, integrantes del gabinete nacional y funcionarios del Gobierno.

Durante su homilía, el arzobispo advirtió sobre los riesgos de la polarización política y sostuvo que “nadie se salva solo”. En uno de los tramos más fueres de su mensaje, al al reflexionar sobre un pasaje bíblico en el que cuatro hombres ayudan a un paralítico a acercarse a Jesús para ser sanado, afirmó: “Basta de arengar la división y la polarización porque nadie se salva solo”.

En ese marco, remarcó la necesidad de construir consensos y priorizar el bien común. “Lo que nos falta es una clase dirigente que se anime al diálogo, al encuentro y a la reconciliación”, señaló.

El arzobispo también cuestionó el individualismo y advirtió sobre una posible “fragmentación social”. “El ‘sálvese quien pueda’ no es más que la expresión de un individualismo cruel que rompe los vínculos de fraternidad y descompone la Nación”, sostuvo.

Además, pidió mayor compromiso con los sectores más vulnerables y aseguró que muchos argentinos atraviesan una situación de “parálisis” producto de la falta de trabajo, educación y oportunidades.

Durante el mensaje, García Cuerva enumeró cuatro pilares que consideró fundamentales para el presente del país: el bien común, el diálogo, la amistad social y la esperanza. “Vivimos tiempos complejos, por eso es necesario estar unidos y comprometidos con los más pobres”, expresó frente al presidente Milei y los integrantes del gabinete.

El arzobispo cerró su mensaje con una convocatoria a construir una Argentina “donde estén todos sentados a la mesa y no solo unos pocos se beneficien”. “El sueño fundacional fue siempre la unión. Hagámoslo realidad”, concluyó.

El presidente y sus ministros habían llegado minutos antes a la Catedral Metropolitana tras caminar desde Casa Rosada. Entre las ausencias destacadas estuvo la de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no participó de la ceremonia.