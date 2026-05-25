Anunciaron las capacitaciones del mes de junio para obtener el Carnet de Manipulador de Alimentos

La Municipalidad informó, a través de la Oficina de Auditoría y Control Alimentario, que ya se encuentran abiertas las inscripciones para los cursos de Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos correspondientes al mes de junio de 2026. Se trata de la capacitación necesaria para obtener el Carnet Único y Obligatorio de Manipulador de Alimentos.

Como es habitual, se impartirán bajo la modalidad de una jornada intensiva, con la posibilidad de optar entre turno mañana o turno tarde. En ese sentido, quienes elijan el turno matutino deberán asistir el martes 9 de junio, de 8:00 a 15:00 horas; mientras que quienes prefieran el turno vespertino deberán ir el martes 23, 13:30 a 20:30. En ambos casos, se dictarán en la Vieja Usina, ubicada en Rivadavia 1660.

La inscripción debe realizarse de manera online a través del sitio web de ASSAL: www.assal.gov.ar. Para completar el trámite, las personas interesadas deberán ingresar a la sección “Carnet de manipulación de alimentos”, seleccionar “Próximas capacitaciones”, buscar la opción correspondiente a Santo Tomé, tildar “Inscripción” e ingresar un correo electrónico. Luego deberán revisar su casilla de email para confirmar la inscripción.

La capacitación cuenta con cupos limitados y es gratuita, aunque el carnet posee un costo de expedición. Para consultas, las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp al 342 4067177 o telefónicamente al 4748329, interno 133.