Gran carrera de Colapinto en Canadá: finalizó sexto y volvió a sumar puntos con Alpine

Franco Colapinto completó este domingo una gran actuación en el Gran Premio de Canadá y finalizó en el sexto puesto con Alpine, sumando ocho puntos importantes en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1.

El argentino volvió a mostrar un muy buen rendimiento durante todo el fin de semana en Montreal, incluso después de haber tenido dificultades el viernes, cuando prácticamente no pudo trabajar en la única práctica libre.

Con este resultado, Colapinto consiguió el mejor desempeño de un piloto argentino en la Fórmula 1 desde el sexto lugar obtenido por Carlos Reutemann en el Gran Premio de Sudáfrica de 1982.

Antes de la carrera, el pilarense compartió distintos momentos con los fanáticos junto a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien también tuvo una buena actuación y terminó en el octavo puesto.

En pista, Colapinto mantuvo un ritmo competitivo y logró aprovechar distintas situaciones que se dieron durante la competencia, entre ellas varios abandonos importantes.

No pudieron completar la carrera George Russell y Lando Norris, protagonistas de la pelea por el campeonato. Tampoco terminaron Sergio “Checo” Pérez, Fernando Alonso, Alex Albon y Arvid Lindblad.

La victoria quedó en manos de Kimi Antonelli, quien además amplió diferencias en la cima del campeonato de pilotos.

Para Colapinto, el sexto lugar representa otro paso importante en su crecimiento dentro de la máxima categoría y una nueva confirmación del buen momento que atraviesa con Alpine.