Colón no pudo sostener la ventaja ante Mitre y perdió la punta de la Zona A

Por Santotomealdía



Colón empató 1 a 1 frente a Mitre de Santiago del Estero en el estadio Brigadier López y dejó pasar una gran oportunidad de recuperar la punta de la Zona A de la Primera Nacional. El equipo de Ezequiel Medrán fue superior durante gran parte del encuentro, pero no logró sostener la ventaja y terminó generando disconformidad entre los hinchas rojinegros.

El Sabalero había comenzado la fecha como líder, aunque los triunfos de Deportivo Morón, Ciudad Bolívar, Los Andes y Ferro lo habían desplazado en la tabla, por lo que necesitaba ganar para volver a la cima. Sin embargo, el empate lo dejó con 24 puntos, junto a Los Andes y Ferro, a una unidad de los líderes Morón y Bolívar.

Como suele ocurrir en Santa Fe, Colón salió decidido a asumir el protagonismo desde el inicio y rápidamente comenzó a generar situaciones claras. La primera llegó tras una buena jugada por derecha que terminó con un centro preciso de Julián Marcioni para Ignacio Lago, aunque el delantero no logró definir con comodidad.

Luego aparecieron un cabezazo desviado de Ignacio Antonio y un gran remate cruzado de Darío Sarmiento que el arquero Joaquín Ledesma alcanzó a mandar al córner.

Y justamente de ese tiro de esquina llegó el gol rojinegro. Alan Bonansea bajó la pelota dentro del área e Ignacio Lago apareció solo para empujarla y establecer el 1 a 0 a los 22 minutos del primer tiempo.

A partir de allí, Colón manejó el partido con autoridad y continuó atacando, sobre todo por el sector derecho, donde se destacaron Marcioni, Sarmiento y las proyecciones de Mauro Peinipil. Incluso, el conjunto santafesino reclamó un claro penal sobre Bonansea que el árbitro Álvaro Carranza decidió no sancionar.

Sobre el cierre de la primera mitad, el Sabalero volvió a quedar muy cerca del segundo gol con otra gran asistencia de Sarmiento para Lago, aunque el remate del delantero fue bloqueado por un defensor.

Sin embargo, el trámite cambió en el complemento. El entrenador visitante movió rápidamente el banco de suplentes, realizó tres modificaciones y Mitre salió decidido a buscar el empate.

Antes de que Medrán pudiera reorganizar el equipo, el conjunto santiagueño encontró la igualdad tras una serie de errores defensivos de Colón. A los 15 minutos, Marcos Machado apareció de cabeza y puso el 1 a 1 en el Brigadier López.

A partir de allí, el rojinegro volvió a buscar el triunfo, aunque ya sin la misma claridad que había mostrado durante el primer tiempo.

De todos modos, generó varias oportunidades para quedarse con la victoria. Dos tiros libres ejecutados por Ignacio Lago pegaron en el palo y, además, el delantero probó desde larga distancia obligando al arquero visitante a dar un rebote largo que Bonansea no logró aprovechar de cabeza.

Con el correr de los minutos, Medrán realizó variantes ofensivas para intentar recuperar el dominio, pero Colón chocó contra un rival que se replegó cerca de su arco y apostó a salir de contraataque.

Incluso, en una de esas acciones, Mitre estuvo muy cerca de llevarse el triunfo sobre el final. Matías Budiño salvó al Sabalero con una gran atajada ante un remate de Alan López, luego de una buena jugada visitante por el sector izquierdo.

El pitazo final encontró a los hinchas rojinegros retirándose disconformes del estadio, luego de otro partido en el que Colón no logró sostener una ventaja y dejó escapar puntos importantes en la pelea por el ascenso.

Ahora, el equipo de Medrán deberá enfocarse en la próxima fecha, cuando visite a Almirante Brown el próximo domingo desde las 15:30 horas.