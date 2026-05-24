Amenazó a una persona y terminó detenido con un arma de fuego en Sauce Viejo

Personal del Comando Radioeléctrico de Sauce Viejo secuestró un arma de fuego y detuvo a un hombre de 39 años luego de un procedimiento iniciado a partir de un llamado a la Central de Emergencias 911 por una situación de amenazas.

El operativo se desarrolló durante la noche del sábado, cuando los efectivos acudieron a un domicilio de la vecina ciudad tras recibir el aviso sobre la presencia de una persona armada.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron daños en una abertura de la vivienda y localizaron al presunto responsable, quien presentaba una lesión en una de sus manos y portaba el elemento con el que habría provocado los daños.

Posteriormente, mientras el hombre era asistido en el Samco de Sauce Viejo para recibir curaciones, los efectivos realizaron una requisa personal y hallaron entre sus pertenencias un arma de fuego calibre .22 junto a un cartucho.

Tras el procedimiento, el sospechoso fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde se realizaron las actuaciones de rigor y el secuestro de los elementos vinculados al hecho.