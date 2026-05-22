Nuevo episodio de inseguridad en la zona de countries: intensa búsqueda de un sospechoso

Por Santotomealdía



Un intenso operativo policial se desplegó este viernes por la noche en la zona de countries de nuestra ciudad luego de un intento de robo que tuvo como escenario los barrios privados La Tatenguita y El Paso, ubicados al sur de la autopista Rosario-Santa Fe. El sospechoso logró escapar y hasta el momento no pudo ser localizado.

De acuerdo con la información conocida, todo comenzó en una vivienda situada sobre calle Los Cipreses, en La Tatenguita, donde el propietario detectó movimientos sospechosos a través de las cámaras de seguridad y, al mismo tiempo, se activó la alarma del domicilio. Las imágenes habrían registrado a un hombre vestido de negro y encapuchado que escapó rápidamente tras ser descubierto.

Según trascendió, el sospechoso habría huido saltando por patios linderos hasta ingresar al country El Paso. Allí, un joven que se encontraba dentro de una vivienda advirtió la presencia del intruso intentando ingresar a la propiedad y, en medio de la desesperación, decidió arrojarse desde un balcón para pedir ayuda y alertar a la guardia de seguridad. Afortunadamente, sufrió solo heridas leves.

A partir del llamado al 911, se montó un importante operativo policial que incluyó recorridas preventivas y rastrillajes tanto en calles internas como en el sector de las canchas de golf de El Paso. Según el despacho policial, un vecino alertó sobre “un masculino armado recorriendo la zona” y señaló que se desplazaba entre ambos barrios privados.

Sin embargo, cuando los efectivos llegaron al lugar indicado no encontraron rastros del sospechoso. Posteriormente, la mujer que realizó uno de los llamados aclaró que no se encontraba en el sitio y que había recibido la información de terceros.

Desde la administración de El Paso emitieron un comunicado en el que confirmaron que el ingreso del sospechoso fue constatado “mediante los registros de las cámaras de seguridad y la confirmación de un vecino”. Además, señalaron que el intruso “se vio sin posibilidades de desplazamiento dentro del complejo”, por lo que finalmente volvió a escapar hacia La Tatenguita.

En ese marco, indicaron que durante toda la jornada continuarán los refuerzos de seguridad, controles y recorridas preventivas, además de trabajos para mejorar la iluminación y aumentar la presencia de guardias en la zona donde ocurrió el episodio.

El hecho volvió a generar preocupación entre vecinos de la zona de countries de nuestra ciudad, en medio de una serie de episodios de inseguridad registrados en las últimas semanas.

Días atrás, delincuentes concretaron un millonario robo bajo modalidad escruche en el barrio cerrado El Pinar, ubicado al norte de la autopista, donde sustrajeron joyas y dinero en efectivo sin provocar daños ni accesos forzados.

Además, el pasado 7 de mayo, un grupo armado ingresó al country El Paso, redujo a dos familias y escapó con dinero y pertenencias. Por el momento, no trascendieron personas detenidas por el nuevo episodio ocurrido este viernes.