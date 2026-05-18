River y Belgrano en la cuenta regresiva: todo lo que hay que saber de la gran final del Apertura

La cuenta regresiva ya comenzó y el Torneo Apertura 2026 tendrá este domingo su gran final con el duelo entre River Plate y Belgrano. El partido decisivo se jugará el 24 de mayo desde las 15.30 en el estadio Estadio Mario Alberto Kempes, escenario que albergará a más de 57 mil espectadores. El encuentro será transmitido en simultáneo por ESPN Premium y TNT Sports.

Tal como lo indica el reglamento y sucedió en las instancias previas de los playoffs, en caso de empate durante los 90 minutos, habrá tiempo suplementario de 30 minutos. Si persiste la igualdad, el campeón se definirá desde el punto penal.

El conjunto de Núñez irá en busca de su estrella número 73, mientras que el equipo cordobés intentará conquistar el primer título de liga de su historia. Además del título, el ganador obtendrá la clasificación directa a la Copa Libertadores 2027 y disputará el Trofeo de Campeones 2026 frente al vencedor del Torneo Clausura.

Será el quinto enfrentamiento mano a mano entre ambos clubes. Belgrano se quedó con la histórica Promoción de 2011, mientras que River ganó los cruces del Metropolitano 1984, la Copa Centenario 1993 y la Copa de la Liga 2023.

Vale recordar que el Millonario se clasificó tras vencer 1-0 a Rosario Central en el Monumental, mientras que el Pirata consiguió el pase luego de superar por penales a Argentinos Juniors tras igualar 1-1 en La Paternal.

Cómo se repartirán las tribunas

Los hinchas de River ocuparán la popular Willington y la platea Ardiles, mientras que los simpatizantes de Belgrano estarán ubicados en la popular Artime y la platea Gasparini. La organización dio a conocer los valores este lunes.

Para los hinchas de River:

Popular Willington: $80.000 para socios y $150.000 para no socios.

$80.000 para socios y $150.000 para no socios. Platea Ardiles: $120.000 para socios y $180.000 para no socios.

Para los hinchas de Belgrano: