Un joven fue baleado en la cabeza y permanece internado en grave estado

Por Santotomealdía



Un joven de 21 años permanece internado en grave estado en el hospital José María Cullen luego de haber sido baleado en la cabeza durante un violento episodio ocurrido en la zona de calle Corrientes al 1800.

El ataque ocurrió alrededor de las 4.30 de la madrugada, cuando personal policial fue comisionado por la Central de Emergencias 911 tras el reporte de una persona herida de bala.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el joven ya había sido trasladado en ambulancia hacia el hospital Cullen. Familiares de la víctima relataron que escucharon varias detonaciones y que, al salir de la vivienda, encontraron al muchacho tendido en el suelo con una grave lesión.

Más tarde se informó que la víctima fue identificada como Norberto Benítez. Según fuentes médicas, ingresó al centro de salud con una herida de arma de fuego en la región occipital derecha del cráneo y pérdida de masa encefálica, por lo que permanece internado en estado reservado.

En el marco de las primeras actuaciones, surgió la identidad de un presunto sospechoso que habría pasado por el lugar en motocicleta y sería señalado como quien efectuó los disparos.

A partir de esa información, la Policía preservó la escena para permitir el trabajo de los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI), pertenecientes al Departamento Criminalístico Región I y a la División Científica Forense.

Por disposición del fiscal Andrés Marchi, se ordenaron distintas medidas investigativas y la toma de testimonios a familiares y personas que asistieron al joven tras el ataque.

Los investigadores también intentan determinar si existen cámaras de vigilancia en la zona que permitan reconstruir la secuencia del hecho e identificar con precisión al autor de los disparos.

Hasta el momento no se informaron personas detenidas y la causa continúa bajo investigación.