Detuvieron a un hombre con un arma y droga en Centenario y Obispo Gelabert

Un hombre de 33 años fue aprehendido este jueves a la madrugada en nuestra ciudad, durante un procedimiento del Comando Radioeléctrico, en el que se secuestró una pistola calibre 9 milímetros y estupefacientes, según informaron fuentes policiales.

El operativo se desarrolló en la zona de Obispo Gelabert y Centenario, cuando personal que realizaba patrullaje preventivo intentó identificar al sujeto. En ese contexto, y tras una intervención que incluyó la revisión del vehículo en el que se desplazaba, los efectivos hallaron un arma de fuego y un frasco con marihuana.

Ante el hallazgo, se dispuso su inmediata aprehensión y el traslado a sede policial, quedando el caso enmarcado en una presunta infracción a la Ley 23.737, además del transporte indebido de arma de fuego de guerra.

Entre los elementos secuestrados se detallaron una pistola marca Tanfoglio, modelo Combat Parabellum, junto con el estupefaciente mencionado. Las actuaciones continúan bajo las directivas de la Justicia competente.

La pistola secuestrada por la policía.



